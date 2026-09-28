El Índice de Confianza en el Gobierno Nacional que elabora mensualmente la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella sufrió en setiembre una baja de 5,9% respecto del mes de agosto y se ubicó en una escala de 1 a 5 en 1,94 puntos, el índice más bajo junto con el del mes de julio de todo 2026, que tuvo el mismo índice, y setiembre de 2025.
Fuerte caída del Índice de Confianza en el Gobierno nacional
Perdió 5,9% respecto del mes anterior y se ubicó en 1,94 puntos. Es elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella
El índice, que es tomado por los agentes como uno de los indicadores claves en la relación entre el presidente y los argentinos, analiza cinco áreas clave sobre la opinión pública del gobierno nacional: la evaluación general del gobierno, la preocupación por el bien general o sectorial, la eficiencia en el gasto público, la honestidad de sus miembros y la capacidad para resolver problemas.
Aún con la caída del mes de setiembre, el nivel de confianza en el presidente Javier Milei sigue siendo para el mes 33 de gestión 10,7% mayor que el de la presidencia de Mauricio Macri, y 57,4% mayor que el de la de Alberto Fernández. Solo es inferior al que obtuvo el gobierno de Néstor Kirchner en el mismo momento de su gestión.
“Desde el fin del año pasado -indica el reporte de la Universidad Di Tella- el Índice de Confianza en el Gobierno disminuyó 21,4%. Este descenso se concentró en los primeros cinco meses del año. Desde entonces el Índice ha oscilado en torno a un valor de 2,0, con ascensos y caídas de magnitud modesta”.
En septiembre, los cinco componentes del ICG registraron descensos: Honestidad se ubicó en 2,45 puntos (-2,9%), Capacidad para resolver problemas en 2,20 puntos (- 4,0%), Eficiencia en 1,94 puntos (-3,5%) y la Evaluación general del gobierno en 1,60 puntos (-9,3%). Preocupación por el interés general presentó el mayor declive entre los componentes (-12,3%), cayendo a 1,50 puntos.
El promedio del Índice de Confianza de Gobierno durante la gestión Milei desciende a 2,34 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,47 y 1,86 puntos, respectivamente.