Desde la capital francesa y en un contacto a más de 11.000 kilómetros de distancia con el auditorio empresarial, Javier Milei dejó en claro que la profundidad del programa económico no se negociará. Al ser consultado sobre el ritmo de la gestión, sostuvo que el Gobierno continuará "avanzando en las reformas estructurales en las cuales no vamos a cesar de ninguna manera".
Milei: "No vamos a cesar de ninguna manera en las reformas estructurales del país"
En una exposición virtual desde París durante el 62° Coloquio de IDEA, el Presidente especuló con una mejor representación en el Congreso para avanzar con una velocidad “inédita en el mundo”. Relativizó la “recesión estadística” y repasó los dólares con los que dispone para afrontar el 2027.
El Presidente supeditó la aceleración del proceso al respaldo en las urnas en las próximas elecciones de medio término. "Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27, la velocidad que van a tener las reformas va a ser única e irrepetible en el mundo.
“Si nosotros lográramos un resultado similar al de octubre, pasaríamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos a cerca de dos o tres senadores del quórum propio", proyectó Milei sobre la representación que alcanzaría el oficialismo en el Congreso Nacional.
Bajo esa hipótesis, prometió un giro contundente: "La velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer".
Ingresos Brutos y “país federal”
Consultado por el moderador, José del Río, sobre la reforma tributaria pendiente, el mandatario nacional aseguró que la Argentina es un "país federal". Al abordar los reclamos del sector privado sobre la presión impositiva, el jefe de Estado diferenció las competencias nacionales de las subnacionales y apeló a la arquitectura institucional del país.
"Lo primero que tenemos que entender es que Argentina es un país federal y yo me puedo hacer cargo de las cuestiones impositivas a nivel nacional", argumentó.
En esa línea, remarcó que la carga fiscal sobre las actividades productivas en provincias y municipios no depende del Poder Ejecutivo Nacional."Si les molesta Ingresos Brutos, tienen que ir y hablar con los gobernadores. Si les molestan las tasas municipales, tienen que hablar con los municipios. Salvo que crean que vivimos en un país que tiene una estructura institucional distinta".
Milei recordó que a nivel nacional se bajaron tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos -mencionando la reducción del Impuesto PAÍS, retenciones y aranceles- y ratificó que su intención es continuar eliminando tributos como los débitos y créditos bancarios a medida que la economía crezca y se sostenga el equilibrio fiscal.
El proceso de desinflación
En un apartado central sobre la marcha de la economía, el Presidente reflexionó acerca del tiempo que demanda extirpar la inflación de manera definitiva. Tras señalar que en las experiencias internacionales comparadas los países tardan habitualmente más de una década en lograr la estabilización, enfatizó la velocidad alcanzada por su administración pese a los condicionantes políticos.
"Si no hubiéramos tenido que enfrentar el intento de siete golpes de estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato", aseveró Milei en forma contundente.
Asimismo, el mandatario marcó distancias entre el programa actual y el plan implementado durante la década de 1990. "Si usted toma el índice de precios en dólares, está muy por debajo del índice de precios que tuvo la Convertibilidad, con la diferencia que la Convertibilidad se valió de dos hiperinflaciones previas y de una expropiación masiva como fue el Plan Bonex", contrapuso.
Además, remarcó que el Gobierno actual sanó el balance del Banco Central sin acudir a confiscaciones y sin recurrir al tipo de cambio como ancla: "Nosotros arreglamos el problema del Banco Central sin expropiaciones... y no hemos utilizado al dólar como un ancla".
El guiño al lema de IDEA
Durante el intercambio, Milei celebró el eje conceptual elegido por los organizadores del encuentro empresarial. "Es muy bueno el punto del nombre del coloquio ('Invertir la historia'), porque Argentina viene de 100 años de decadencia. Esto es un cambio de modelo el cual no hemos transitado desde hace 100 años", argumentó el jefe de Estado al fundamentar la coincidencia de su visión con la propuesta de pasar "de promesa a potencia".
Respecto de una eventual reforma previsional, el Jefe de Estado a descartó avances inmediatos hasta tanto no se consolide una reestructuración del mercado de trabajo. "Usted,para poder hacer la reforma previsional la tiene que hacer con un mercado laboral que avance en la formalización", definió.
Explicó que los cambios tecnológicos y regulatorios provocaron una reasignación de recursos donde el sector informal funcionó como amortiguador absorbiendo mano de obra. Por eso sostuvo que primero debe cerrarse la brecha entre la formalidad e informalidad antes de alterar los parámetros previsionales.
"Eso es lo que te va a permitir tener los parámetros para hacer una reforma previsional en serio y no un mamarracho. Es una reforma demasiado importante... cualquier otra propuesta es humo para la tribuna".
Cepo y reservas 2027
En relación con el levantamiento total de las restricciones cambiarias para las empresas, el mandatario afirmó que las limitaciones operativas se han reducido drásticamente y ubicó la apertura definitiva tras la validación del proceso electoral. "En la medida que podamos seguir avanzando y sobrellevar la situación... la apertura total es inexorable una vez superada esta situación", indicó.
Para respaldar el esquema financiero y despejar dudas con vistas al mediano plazo, repasó los recursos acumulados por el Estado para afrontar los compromisos hasta 2027. "Nos estamos preparando fuertemente porque tenemos 20.000 millones de dólares de reservas comprados desde la elección de octubre, tenemos 20.000 millones del swap de Estados Unidos, 20.000 millones de dólares del swap con China, una posición para abrir en futuros por 15.000 millones de dólares... más la balanza comercial y el flujo de capitales".
La "revolución de los seguros"
Al precisar la función que debe cumplir el sector público en la sociedad, el economista expuso su visión teórica. "Nosotros entendemos el Estado como un gran proveedor de seguros. Es como una visión entre lo que sería el debate de John Rawls con Robert Nozick y Hayek, donde básicamente el Estado cubre un rol como un prestador de seguros".
Bajo esa premisa, explicó que la reducción de la estructura estatal depende del desarrollo de alternativas en el mercado. "En la medida que nosotros podamos avanzar en la prestación privada de esos seguros -que es lo que llamamos con el doctor Federico Sturzenegger 'la revolución de los seguros'-, eso lo que va a hacer es bajar la demanda de servicios del Estado y va a permitir achicar el tamaño del Estado y bajar los impuestos", argumentó.
Recesión y estadística
Frente a los cuestionamientos por la marcha de la actividad económica, Milei pidió cautela en la interpretación de los números oficiales y atribuyó las fluctuaciones a problemas metodológicos derivados del cambio de régimen económico.
"Les pido que sean muy prudentes con la lectura de los desestacionalizados... cuando usted tiene una economía que tiene cambios estructurales tan grandes, los ponderadores no ajustan la estacionalidad de la manera que deberían hacerlo", explicó.
Como ejemplo, señaló el impacto de la liberación de tarifas en las paradas técnicas industriales: "Al subir el precio de la energía, las empresas hicieron la parada técnica cuando estaba caro el gas y la electricidad. Al hacer la parada técnica en ese momento, le está cambiando la estacionalidad; el ponderador no captura ese cambio estructural y el indicador sufre más de lo que debería"
Debido a ello, destacó que el Gobierno prioriza la lectura de la tendencia-ciclo, la cual mostró una expansión del 1,7% en el primer semestre.
Dolarización e "inocencia fiscal"
Reiterando su postura sobre la libre competencia de monedas, el jefe de Estado descartó una imposición estatal del uso del dólar y reivindicó las herramientas normativas impulsadas por la gestión.
"Con la Ley de Inocencia Fiscal 2 va a estar la posibilidad de que se pueda acelerar ese proceso de hacer las transacciones en dólares como quieran los individuos... para que las personas puedan disponer de sus ahorros en dólares y volcarlos en el sistema", manifestó.
"Yo no creo en la decisión a punta de pistola hecha por el Estado; creo en la libertad y los individuos van a elegir la moneda que se les dé la gana", agregó
Respeto al fallo de la Corte Suprema
Consultado sobre el pronunciamiento del máximo tribunal respecto a la Ley de Tierras y la posterior reacción opositora en el Congreso, el Presidente optó por mantener una postura institucional estricta.
"Estamos en una república, hay división de poderes. La división de poderes funciona y lo que decida la Corte Suprema de Justicia es decisión de la Corte Suprema de Justicia; yo no tengo por qué estar metiéndome en la decisión que tome la Corte porque justamente de eso se trata el republicanismo", aseveró.
La discusión sobre los consensos
Ante la inquietud sobre la necesidad de tender puentes con la oposición para unificar a la sociedad, el mandatario rechazó la búsqueda de acuerdos sobre principios éticos irreconciliables. "Yo hablo de la moral como política de estado... ¿Qué consenso podés tener con el mal? ¿Qué consenso podés tener con un asesino, con un ladrón o con un mentiroso?", cuestionó
Por último, en cuanto al plan de desprendimiento de empresas públicas, Milei ratificó su voluntad privatizadora aunque reconoció las limitaciones impuestas por el Congreso Nacional.
"Todo lo que yo pueda acelerar, para mí las funciones del Estado se separan en las que el Estado no tiene que estar o las que se tienen que privatizar. Si puedo privatizar algo, lo voy a hacer", remarcó.
No obstante, señaló el filtro legislativo: "Mandamos a privatizar más de 40 empresas. ¿Cuántas me dejaron privatizar? 11, y de esas me condicionaron la participación estatal. Avanzo en la medida que el músculo político me lo permite", concluyó.