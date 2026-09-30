En el Coloquio de IDEA

Milei: "No vamos a cesar de ninguna manera en las reformas estructurales del país"

En una exposición virtual desde París durante el 62° Coloquio de IDEA, el Presidente especuló con una mejor representación en el Congreso para avanzar con una velocidad “inédita en el mundo”. Relativizó la “recesión estadística” y repasó los dólares con los que dispone para afrontar el 2027.