En el marco del inicio del 62° Coloquio de IDEA, llevado a cabo bajo el lema "Invirtiendo la Historia: 20 años: de promesa a potencia", el presidente del encuentro y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon, expuso el discurso de apertura apelando a superar la discusión de la coyuntura inmediata.
“Cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae”, dijo el presidente del 62° Coloquio de IDEA
En la apertura del tradicional encuentro empresarial en Mar del Plata, Fabián Kon, respaldó el equilibrio fiscal y la desregulación, al tiempo que presentó una hoja de ruta orientada a transformar la estabilidad macroeconómica en desarrollo humano e inserción internacional.
Ante la dirigencia empresarial reunida en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, Kon definió la jornada como "el ámbito donde comencemos a discutir cómo construir una Argentina capaz de crecer durante décadas".
Durante su intervención, el titular del Coloquio expresó un firme respaldo a las medidas de ordenamiento económico impulsadas por la gestión nacional, definiéndolas como un marco de partida ineludible.
"Reconocemos y apoyamos las reformas que venimos reclamando en coloquios anteriores, que son imprescindibles como punto de partida: el equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, la reforma laboral y la desregulación", aseveró.
No obstante, Kon enfatizó que la existencia de esta agenda de estabilización obliga a plantear un interrogante más exigente: "¿Puede la Argentina sostener la estabilidad? ¿Puede crecer durante veinte años con estabilidad? Nuestra respuesta es sí".
Lleva 4 a 10 años
Expuso Kon que la consolidación de la baja a la inflación lleva entre 4 y 10 años de disciplina según las mejores experiencias internacionales. Kon citó los estudios elaborados por el equipo económico de IDEA sobre países que lograron dejar atrás largos ciclos de inestabilidad, tales como Australia, Irlanda, Israel, Chile, Polonia y Perú.
Entre las lecciones aprendidas de la evidencia internacional, destacó que la inserción exterior y el acceso al financiamiento resultaron decisivos para sostener la transición. Respecto a la desinflación, fue categórico sobre la gradualidad del proceso: "La inflación baja no aparece de un día para otro. En muchos casos llevó entre cuatro y diez años consolidarla".
Asimismo, subrayó que en dichas experiencias existieron crisis intermedias que no destruyeron los programas porque se logró "sostener el rumbo".
La "lección humana"
Uno de los momentos centrales de la presentación estuvo dedicado al impacto social de la disciplina macroeconómica. Kon remarcó que el principal hallazgo de las comparaciones globales no fue de índole técnica, sino profundamente social.
"Lo más importante que encontramos no fue una lección económica. Fue una lección humana. Cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae. Y cae de verdad".
Para ilustrar este concepto, contrapuso el deterioro social argentino de las últimas décadas con los resultados de la región y el mundo: Brasil redujo su indicador de pobreza a la mitad;
Uruguay lo disminuyó a un tercio y Polonia logró reducir la pobreza del 51% al 4%.
Según los modelos macroeconómicos expuestos por la entidad, mantener la estabilidad y el crecimiento durante un decenio permitiría un incremento del 50% en el PBI per cápita de cada ciudadano.
Kon presentó en la apertura del Coloquio a ADA, una IA bajo desarrollo de Accenture que reunió datos macro y predijo que el PBI por habitante puede crecer de 14.960 dólares anuales a 25.7890 dólares en 10 años. La proyección se realizó en base a la condición argentina y la experiencia de 30 países en el mundo.
Los cuatro ejes del Coloquio
En consonancia con la presentación del marco institucional y el disparador conceptual diseñado para la jornada -que reflexionó sobre los antecedentes de crisis recurrentes para enfocarse en "lo que podemos lograr como país"- se sintetizaron los cuatro ejes estratégicos planteados por IDEA para la construcción de políticas de largo plazo.
- Estabilidad: Entendida más allá de lo estrictamente económico, definida como "la confianza de que los contratos se cumplen", la previsibilidad para la inversión y la certeza de que "ninguna generación tendrá que empezar de cero nuevamente".
- Mirada del Mundo: Enfocada en responder a un entorno global desafiante, atravesado por la reorganización del capital, los cambios demográficos y la inteligencia artificial, mediante una integración inteligente al mercado internacional.
- Competitividad: Orientada a solucionar cuellos de botella estructurales como la infraestructura, la logística, la carga tributaria, la regulación y el financiamiento, junto con la modernización e innovación del sector privado.
- Desarrollo: Enfocado en que la expansión económica redunde en desarrollo humano, con centralidad en la educación, la calidad del empleo, la movilidad social y la formación del capital cognitivo a 20 años.
Al cierre de su alocución, Kon instó a consolidar una agenda transversal que trascienda mandatos e ideologías. "La pregunta ya no es solamente si Argentina puede estabilizarse. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esa estabilidad?", concluyó, reafirmando el objetivo de transformar el país "definitivamente, de promesa a potencia".