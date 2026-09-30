Respaldo a las reformas del Gobierno

“Cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae”, dijo el presidente del 62° Coloquio de IDEA

En la apertura del tradicional encuentro empresarial en Mar del Plata, Fabián Kon, respaldó el equilibrio fiscal y la desregulación, al tiempo que presentó una hoja de ruta orientada a transformar la estabilidad macroeconómica en desarrollo humano e inserción internacional.