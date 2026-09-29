Con la premisa de cambiar el foco de la conversación pública y analizar las condiciones estructurales de crecimiento que requiere el país, este miércoles 30 de septiembre comenzará formalmente el 62° Coloquio de IDEA en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.
El 62° Coloquio de IDEA debatirá cómo sostener 20 años de crecimiento en la Argentina
Con la participación virtual del presidente Javier Milei y de sus ministros, más de mil empresarios y referentes se reunirán del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Hotel Sheraton. El trabajo coordinado por los CEOs y equipos técnicos abordará los ejes clave para transformar la estabilidad macroeconómica en desarrollo sostenible.
Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el tradicional encuentro empresarial convocará a más de 1.000 referentes del sector privado, la política, la academia y especialistas nacionales e internacionales.
Un punto de especial atractivo -en medio del debate sobre la marcha de la economía nacional- estará marcado por la agenda del Gobierno nacional: el presidente de la Nación, Javier Milei, participará de las deliberaciones a través de una disertación en formato virtual.
Bajo esta misma modalidad remota intervendrán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Todos ellos estarán viajando al Argentina Week End en París.
En tanto, la representación política presencial en la ciudad balnearia incluirá la participación de la senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Una vez más el ausente destacado será el gobernador local, Axel Kicillof.
Los núcleos del debate
La convocatoria de este año busca responder a una pregunta central para la economía nacional: cómo transicionar desde la actual fase de estabilización hacia una estrategia capaz de sostener 20 años de crecimiento económico continuo.
Para abordar este desafío, los ejecutivos socios de la entidad y sus equipos especializados articularon una agenda de trabajo previa distribuida en cuatro grandes ejes temáticos:
Megatendencias globales: el impacto de la inteligencia artificial, la geopolítica, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital en las reglas de competencia global.
Pilares para una Argentina estable: la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, el fortalecimiento de las instituciones y la construcción de consensos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.
Claves para la competitividad: el análisis detallado de los costos operativos, la infraestructura, la reforma del sistema tributario y las condiciones para la inserción internacional de la producción.
Desarrollo de las capacidades humanas: el rol de la educación y el futuro del trabajo frente a las transformaciones tecnológicas y económicas.
Tres jornadas de deliberaciones
El discurso de apertura estará a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, mientras que el cierre del encuentro, programado para el viernes 2 de octubre, estará encabezado por Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.
A lo largo de las tres jornadas disertarán figuras internacionales y ejecutivos de primeras líneas corporativas, como Ryan McInerney (CEO global de Visa), el expresidente de la República Oriental del Uruguay Luis Lacalle Pou, y académicos de instituciones como Johns Hopkins y Harvard.
Asimismo, el ámbito de la gestión pública y educativa contará con aportes regionales destacados, entre ellos el del ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, e intendentes como Leonel Chiarella (Venado Tuerto), en el marco de los debates sobre capital humano e institucionalidad.
Con este esquema de trabajo, la comunidad empresarial reunida en Mar del Plata buscará sentar las bases para transformar la previsibilidad de corto plazo en inversión productiva, competitividad sistemática y empleo formal sostenido en el tiempo.