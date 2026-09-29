En Mar del Plata

El 62° Coloquio de IDEA debatirá cómo sostener 20 años de crecimiento en la Argentina

Con la participación virtual del presidente Javier Milei y de sus ministros, más de mil empresarios y referentes se reunirán del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Hotel Sheraton. El trabajo coordinado por los CEOs y equipos técnicos abordará los ejes clave para transformar la estabilidad macroeconómica en desarrollo sostenible.