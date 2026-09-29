El biodiésel en el centro de la escena

Una gran oportunidad energética para Santa Fe que depende de la audacia diplomática y comercial del país

Ormuz sigue sin abrirse totalmente, Rusia y Estados Unidos cierran sus exportaciones de gasoil, Europa teme las incursiones “híbridas” de Putin sobre sus refinerías. La Argentina estaría “implosionada” en esta crisis energética global con la economía del 2023; hoy tiene chances de expandirse en especial desde Santa Fe.