Santa Fe en el centro del debate energético

Del mercado cerrado para Pymes contadas a una apertura que las obliga a competir con grandes industrias ociosas

La media sanción del Senado dejó a Córdoba y Santa Fe procurando liberalizar la provisión de biocombustibles que se mezclan con el gasoik y la nafta. El kirchnerismo intentó preservar privilegios de una ley del 2021 que no dejaba entrar nuevos jugadores, incluso cuando fueran firmas nacionales pequeñas o medianas.