Media sanción en la Cámara alta

El Senado nacional votó liberalizar gradualmente el mercado de los biocombustibles en la Argentina

La iniciativa presentada por la senadora Flavia Royón incrementa los pisos obligatorios de biodiésel al 10% en el gasoil y del bioetanol al 15% en las naftas, para mezclar en los surtidores del país. Habilita a los estados provinciales para promover mezclas superiores y le otorga 10 años a las Pymes antes de competir de igual a igual con las multinacionales.