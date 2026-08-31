Por decreto

Aplazó de nuevo Nación el impuesto a los combustibles, en pleno debate por los fondos viales

El Gobierno volvió a postergar los aumentos pendientes sobre naftas y gasoil, que debían aplicarse desde este martes. La decisión alcanza actualizaciones acumuladas desde 2024 y aparece cuando crecen los cuestionamientos por el destino de una recaudación que, por ley, también financia el mantenimiento de la infraestructura vial.