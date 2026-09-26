Informe de la BCR

La actividad agropecuaria alcanzó un nuevo máximo impulsada por la producción primaria

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) creció 1,1% mensual en agosto y se ubicó 19% por encima de igual mes de 2025, alcanzando un nuevo máximo histórico. El resultado estuvo asociado principalmente al desempeño de la producción primaria de granos, en el marco de una campaña agrícola récord