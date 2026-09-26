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Apuntado a control de Varroa

Nuevo Torino será sede de una jornada técnica clave sobre sanidad apícola

Organizada por Apícola Nuevo Torino, la disertación estará a cargo del Ing. Agr. Juan Albino. Se abordarán estrategias para combatir la resistencia del ácaro y mitigar los contagios en las colmenas. La cita es para el próximo viernes 9 de octubre en el Club Juventud Moderna.

El encuentro se llevara a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Juventud Moderna El encuentro se llevara a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Juventud Moderna
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La apicultura regional afronta constantes retos sanitarios que impactan de manera directa en la productividad y en la salud de las colmenas.

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En este contexto, el manejo del ácaro Varroa destructor continúa siendo uno de los mayores dolores de cabeza para los productores de la provincia. Para analizar la problemática y brindar herramientas concretas, Apícola Nuevo Torino invita a una jornada de capacitación técnica enfocada en las principales amenazas de la actividad.

Altas temperaturas: claves para evitar el derretimiento de las colmenasEl encuentro se llevara a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Juventud Moderna

Bajo la temática “Varroa: un problema mundial. Estrategias para pelear la resistencia y sus contagios”, la charla buscará profundizar en las herramientas de control y las buenas prácticas de manejo necesarias para evitar la propagación del ácaro y contrarrestar la creciente resistencia a los tratamientos habituales.

Especialista a cargo y coordenadas del encuentro

La disertación estará a cargo de Juan Albino, Ingeniero Agrónomo y reconocido especialista en sanidad apícola, quien compartirá su experiencia y conocimientos con productores, técnicos y apasionados del sector.

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El encuentro se llevara a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Juventud Moderna de la localidad de Nuevo Torino, departamento Las Colonias (Santa Fe).

Informes e inscripciones

El encuentro se llevara a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Juventud Moderna El encuentro se llevara a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Juventud Moderna

Desde la organización remarcaron la importancia de la asistencia de los apicultores de la región, ya que el abordaje colectivo y la actualización técnica resultan indispensables para proteger la producción local.

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