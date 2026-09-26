Apuntado a control de Varroa

Nuevo Torino será sede de una jornada técnica clave sobre sanidad apícola

Organizada por Apícola Nuevo Torino, la disertación estará a cargo del Ing. Agr. Juan Albino. Se abordarán estrategias para combatir la resistencia del ácaro y mitigar los contagios en las colmenas. La cita es para el próximo viernes 9 de octubre en el Club Juventud Moderna.