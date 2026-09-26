La apicultura regional afronta constantes retos sanitarios que impactan de manera directa en la productividad y en la salud de las colmenas.
Nuevo Torino será sede de una jornada técnica clave sobre sanidad apícola
Organizada por Apícola Nuevo Torino, la disertación estará a cargo del Ing. Agr. Juan Albino. Se abordarán estrategias para combatir la resistencia del ácaro y mitigar los contagios en las colmenas. La cita es para el próximo viernes 9 de octubre en el Club Juventud Moderna.
En este contexto, el manejo del ácaro Varroa destructor continúa siendo uno de los mayores dolores de cabeza para los productores de la provincia. Para analizar la problemática y brindar herramientas concretas, Apícola Nuevo Torino invita a una jornada de capacitación técnica enfocada en las principales amenazas de la actividad.
Bajo la temática “Varroa: un problema mundial. Estrategias para pelear la resistencia y sus contagios”, la charla buscará profundizar en las herramientas de control y las buenas prácticas de manejo necesarias para evitar la propagación del ácaro y contrarrestar la creciente resistencia a los tratamientos habituales.
Especialista a cargo y coordenadas del encuentro
La disertación estará a cargo de Juan Albino, Ingeniero Agrónomo y reconocido especialista en sanidad apícola, quien compartirá su experiencia y conocimientos con productores, técnicos y apasionados del sector.
El encuentro se llevara a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 19:30 horas, en las instalaciones del Club Juventud Moderna de la localidad de Nuevo Torino, departamento Las Colonias (Santa Fe).
Informes e inscripciones
Desde la organización remarcaron la importancia de la asistencia de los apicultores de la región, ya que el abordaje colectivo y la actualización técnica resultan indispensables para proteger la producción local.