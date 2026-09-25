El 94,6% del trigo presenta una condición entre normal y excelente, pese a las heladas y los focos de granizo registrados durante la última semana. La Bolsa de Cereales también informó avances en la siembra de maíz y girasol para la campaña 2026/27, mientras crece la necesidad de nuevas lluvias en varias regiones productivas.
El trigo mantiene una buena condición pese a las heladas, el granizo y la falta de lluvias
El 94,6% del trigo presenta una condición entre normal y excelente, pese a las heladas y los focos de granizo registrados durante la última semana. La Bolsa de Cereales también informó avances en la siembra de maíz y girasol para la campaña 2026/27, mientras crece la necesidad de nuevas lluvias en varias regiones productivas.
A pesar de una semana marcada por bajas temperaturas, heladas y tormentas con granizo, el trigo mantiene una condición de cultivo Normal a Excelente en el 94,6% del área implantada, de acuerdo con el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Los mayores eventos de tormenta se registraron en sectores del centro-norte de Córdoba y centro-este de Entre Ríos. Si bien ya comenzaron las evaluaciones de los daños, los primeros relevamientos indican que la extensión de las mangas de granizo no habría sido significativa.
En cuanto a las heladas, el fenómeno se extendió sobre buena parte del centro y sur del área agrícola. En esas regiones, el cereal atraviesa principalmente las etapas de macollaje y encañazón, por lo que, hasta el momento, no se esperan daños de magnitud que comprometan los rendimientos.
Sin embargo, el escenario comienza a plantear una nueva necesidad para el cultivo: la llegada de lluvias. La demanda hídrica aumentará a medida que el trigo avance hacia sus etapas reproductivas, por lo que cobra relevancia la recuperación de la humedad en sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el norte y oeste de Buenos Aires.
El maíz avanza con la siembra y mantiene su proyección
La siembra de maíz con destino a grano comercial 2026/27 alcanzó el 17,1% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, luego de registrar un avance de 6 puntos porcentuales durante la última semana.
El ritmo de implantación se encuentra aproximadamente 5 puntos porcentuales por encima del registrado a igual fecha de la campaña anterior y del promedio de las últimas diez campañas.
En el centro-este de Entre Ríos, las labores ingresan en su tramo final, con los últimos lotes de planteos tempranos pendientes de incorporación. En las restantes regiones donde ya comenzó la siembra, las tareas avanzan sin mayores inconvenientes.
Mientras tanto, la campaña de maíz 2025/26 se encuentra prácticamente finalizada. La cosecha alcanzó el 99,2% del área apta a nivel nacional y solo restan por recolectar algunos lotes en el centro y sur bonaerense.
Los rendimientos relevados continúan dentro de las expectativas previstas, por lo que la Bolsa de Cereales mantiene su estimación de producción nacional en 64 millones de toneladas.
El girasol amplía su superficie proyectada
La siembra de girasol 2026/27 alcanzó el 31,4% del área prevista, luego de un avance semanal de 4,8 puntos porcentuales.
La superficie proyectada fue ajustada al alza y ahora se estima en 3,1 millones de hectáreas. El incremento responde, por un lado, a una actualización de la superficie implantada durante la campaña anterior y, por otro, a una mejora en las reservas hídricas del NEA, especialmente en el este de Santiago del Estero.
Las mejores condiciones de humedad permitieron ampliar el área destinada a la oleaginosa por encima de las estimaciones iniciales.
El avance de siembra se ubica además unos 10 puntos porcentuales por encima del promedio de las últimas cinco campañas y del promedio histórico.
No obstante, las bajas temperaturas y la ausencia de lluvias están demorando la emergencia de los lotes implantados durante las últimas semanas, debido a la reducción de la humedad en los primeros centímetros del suelo.
En el NEA, en cambio, los primeros lotes sembrados ya comenzaron a ingresar en el estadio de botón floral.
La humedad vuelve a ser un factor clave
El panorama de los principales cultivos muestra una campaña atravesada por contrastes regionales. Mientras el trigo mantiene una condición general favorable pese a los eventos climáticos recientes, la falta de lluvias comienza a adquirir mayor importancia en aquellas zonas donde el cereal se acerca a etapas de mayor demanda de agua.
En paralelo, el maíz avanza con una implantación por encima de los registros históricos recientes y el girasol amplía su superficie proyectada, favorecido por una mejora en las reservas hídricas de algunas regiones del norte del país.
La evolución de las precipitaciones durante las próximas semanas será determinante para sostener las condiciones actuales y acompañar el desarrollo de los cultivos que ingresan en etapas de mayor demanda hídrica.