Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aire

El trigo mantiene una buena condición pese a las heladas, el granizo y la falta de lluvias

El 94,6% del trigo presenta una condición entre normal y excelente, pese a las heladas y los focos de granizo registrados durante la última semana. La Bolsa de Cereales también informó avances en la siembra de maíz y girasol para la campaña 2026/27, mientras crece la necesidad de nuevas lluvias en varias regiones productivas.