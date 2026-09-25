Más de 60 productores participaron del encuentro realizado en el Establecimiento San Miguel, en Don Cristóbal, donde recorrieron el tambo robotizado de la familia Tossolini. La actividad sirvió además para presentar el programa de la 2ª Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, que se realizará el 29 y 30 de septiembre en Crespo.
Tecnología y recambio generacional: Caproler lanzó la Jornada de la Cadena Láctea en Entre Ríos
Más de 60 productores participaron del encuentro realizado en el Establecimiento San Miguel, en Don Cristóbal, donde recorrieron el tambo robotizado de la familia Tossolini. La actividad sirvió además para presentar el programa de la 2ª Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, que se realizará el 29 y 30 de septiembre en Crespo.
La actividad se desarrolló en el Establecimiento San Miguel, ubicado sobre la Ruta Provincial 35, en el kilómetro 10,5, y reunió a productores lecheros de la zona, autoridades municipales y representantes de instituciones vinculadas con la actividad.
Durante la jornada, los asistentes recorrieron las instalaciones y observaron el funcionamiento del sistema de ordeñe robotizado incorporado por la familia Tossolini. La tecnología permitió abordar distintos aspectos vinculados con la eficiencia productiva, el manejo de datos y el bienestar animal.
Rubén Tossolini, anfitrión del establecimiento, junto con su esposa Nanci y su hijo Franco, compartió la experiencia de la familia y el proceso de transformación del sistema de ordeñe.
“Luego de 35 años de ordeñar manualmente, las nuevas generaciones llegaron con la incorporación del robot de ordeñe”, señalaron durante el encuentro, al explicar cómo la incorporación de tecnología modificó la dinámica de trabajo del establecimiento.
Para Sergio Borré, presidente de Caproler, la incorporación de herramientas tecnológicas también está relacionada con el recambio generacional. Según planteó, la modernización de los establecimientos puede contribuir a generar nuevas oportunidades para los jóvenes dentro de la actividad lechera.
Tecnología, producción y recambio generacional
El encuentro también contó con la participación de representantes del gobierno municipal de Crespo y funcionarios provinciales vinculados con la producción y la industria.
Entre ellos estuvieron Horacio Jaureguiberry, del Área de Lechería, y Catriel Tonutti, secretario de Industria de Entre Ríos, quien destacó el aporte de la cadena láctea a la generación de producción, empleo y arraigo en distintas localidades de la provincia.
La incorporación de tecnología, la eficiencia de los sistemas productivos y la continuidad de las empresas familiares fueron algunos de los ejes planteados durante el intercambio entre productores y representantes institucionales.
El tambo de la familia Tossolini funcionó así como escenario para mostrar, sobre un establecimiento en producción, cómo las nuevas tecnologías pueden integrarse a la actividad y modificar tareas que históricamente se realizaron de manera manual.
Crespo será sede de la segunda jornada de la cadena láctea
Durante el encuentro, Caproler realizó además el lanzamiento oficial de la 2ª Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, prevista para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre en el predio “El Castillo”, de Crespo.
La propuesta contará con más de 50 stands comerciales y un programa de más de 20 disertaciones técnicas, con contenidos vinculados con inteligencia artificial aplicada al tambo, nutrición y sanidad.
La jornada también incorporará un componente social a partir de una alianza con el Banco de Alimentos, destinada a canalizar donaciones de productos lácteos en distintos puntos de la provincia.
Desde Caproler señalaron que la elección de un establecimiento productivo para presentar el evento buscó poner en primer plano la realidad cotidiana de los tambos y vincular la capacitación y la innovación con las necesidades concretas de la producción.