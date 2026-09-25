Lanzamiento

Tecnología y recambio generacional: Caproler lanzó la Jornada de la Cadena Láctea en Entre Ríos

Más de 60 productores participaron del encuentro realizado en el Establecimiento San Miguel, en Don Cristóbal, donde recorrieron el tambo robotizado de la familia Tossolini. La actividad sirvió además para presentar el programa de la 2ª Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, que se realizará el 29 y 30 de septiembre en Crespo.