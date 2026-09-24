La perspectiva agroclimática elaborada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa una semana con importantes contrastes térmicos y una distribución muy irregular de las precipitaciones sobre el área agrícola.
Semana de contrastes: calor, lluvias y un nuevo ingreso de aire frío sobre el área agrícola santafesina
La perspectiva agroclimática estará marcada por fuertes contrastes. Tras un comienzo con temperaturas bajas, retornarán los vientos del norte y se esperan máximas de hasta 40°C en sectores del norte del área agrícola. Luego avanzará un frente de tormenta con lluvias muy irregulares y, posteriormente, ingresará aire polar que provocará un descenso térmico y riesgo de heladas en algunas regiones.
El período comenzará con temperaturas bajas como consecuencia del ingreso de vientos fríos registrado durante los días previos. Sin embargo, posteriormente los vientos del norte recuperarán intensidad y favorecerán un marcado ascenso de las temperaturas, especialmente sobre el norte del país.
Hacia mediados de la perspectiva se espera el avance de un frente de tormenta que dejará lluvias de intensidad muy variable. Tras su paso, ingresará nuevamente aire polar, provocando un descenso de las temperaturas y condiciones favorables para la ocurrencia de heladas en sectores serranos y algunas zonas del centro del país.
El calor avanzará desde el norte
Durante la primera parte del período, los vientos del norte se extenderán hacia el sur del área agrícola y generarán temperaturas superiores a los valores normales en buena parte de la región.
El este del NOA, Paraguay, el sur de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo y el norte de la Región Pampeana registrarán máximas superiores a los 30°C. En el norte se espera un amplio núcleo con temperaturas de entre 35 y 40°C.
En el centro del NOA, el este de Cuyo, el centro de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay, las máximas se ubicarán entre 25 y 30°C.
En tanto, el centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, el sur de la Región Pampeana y el sudeste de Uruguay tendrán registros de entre 20 y 25°C, mientras que las áreas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo permanecerán por debajo de los 20°C.
Lluvias muy desparejas durante el paso del frente
Hacia mediados de la perspectiva se prevé el ingreso de un frente de tormenta que generará precipitaciones de intensidad muy variable.
La mayor parte del oeste y el centro del área agrícola recibirán acumulados escasos o nulos, inferiores a los 10 milímetros, aunque podrían registrarse algunos focos con valores moderados.
En cambio, el este del NOA, el sur de la Región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, buena parte de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay recibirán entre 10 y 25 milímetros, con sectores puntuales que podrían superar esos registros.
El mayor volumen se concentrará en la Cordillera Sur, donde se esperan tormentas con precipitaciones superiores a 150 milímetros.
La distribución irregular de las lluvias será uno de los principales rasgos del período, con diferencias importantes entre regiones relativamente cercanas.
Después de las tormentas llegará aire polar
El paso del frente estará acompañado por un nuevo ingreso de vientos polares que se extenderá sobre el oeste, el sur y parte del centro del área agrícola.
El descenso térmico provocará condiciones propicias para heladas generales en las zonas serranas, mientras que en buena parte del área agrícola las temperaturas se ubicarán por debajo de los valores normales, aunque con menor riesgo de heladas.
En el este del NOA, el este del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el sudeste de Paraguay y el norte y oeste de la Región Pampeana, las mínimas serán superiores a 10°C, con un amplio sector del norte por encima de los 15°C.
El centro del NOA, el centro de Cuyo, el este de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay tendrán mínimas de entre 5 y 10°C, con posibilidad de heladas localizadas.
En el centro-oeste del NOA y el oeste de Cuyo se esperan mínimas de entre 0 y 5°C, también con riesgo de heladas localizadas. En las zonas serranas del NOA y Cuyo, las temperaturas descenderán por debajo de 0°C, con heladas generales y focos de registros aún menores en el NOA.