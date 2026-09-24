Perspectiva agrocilmática

Semana de contrastes: calor, lluvias y un nuevo ingreso de aire frío sobre el área agrícola santafesina

La perspectiva agroclimática estará marcada por fuertes contrastes. Tras un comienzo con temperaturas bajas, retornarán los vientos del norte y se esperan máximas de hasta 40°C en sectores del norte del área agrícola. Luego avanzará un frente de tormenta con lluvias muy irregulares y, posteriormente, ingresará aire polar que provocará un descenso térmico y riesgo de heladas en algunas regiones.