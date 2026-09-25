Acuerdo Mercosur-UE:

Santa Fe busca recuperar peso en el mercado europeo de la mano de la agroindustria

Un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe revela que en los primeros meses de vigencia provisional del acuerdo bilateral, las ventas de la provincia hacia el bloque europeo mostraron una fuerte tracción. Tras dos décadas de pérdida de protagonismo, el perfil agroindustrial santafesino encuentra una oportunidad clave para reconquistar el mercado comunitario.