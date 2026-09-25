La aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea, en vigencia desde el 1° de mayo de 2026, comenzó a dar sus primeras señales en la economía santafesina.
Santa Fe busca recuperar peso en el mercado europeo de la mano de la agroindustria
Un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe revela que en los primeros meses de vigencia provisional del acuerdo bilateral, las ventas de la provincia hacia el bloque europeo mostraron una fuerte tracción. Tras dos décadas de pérdida de protagonismo, el perfil agroindustrial santafesino encuentra una oportunidad clave para reconquistar el mercado comunitario.
Tras haber perdido presencia de manera progresiva en las últimas décadas —pasando de concentrar cerca del 40% de las exportaciones provinciales a comienzos de siglo a ubicarse en un rango de entre el 15% y el 20% en los últimos años—, el mercado europeo vuelve a posicionarse como un destino estratégico para la oferta exportable local.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), elaborado sobre datos oficiales del IPEC y del INDEC, durante el período enero-julio de 2026 las exportaciones provinciales con destino a la Unión Europea registraron un incremento del 13,9% en valor (alcanzando los USD 1.108,96 millones) y del 13,7% en volumen en comparación con el mismo período de 2025.
El campo encabeza el despegue inicial
El sector primario fue el gran dinamizador del período. Las ventas de Productos Primarios hacia la UE experimentaron un salto de 168,6% en dólares y de 284,7% en toneladas.
Este notable crecimiento estuvo empujado fundamentalmente por los despachos de semillas y frutos oleaginosos, que se multiplicaron tras pasar de USD 15,30 millones a USD 73,36 millones, y por la miel, con una suba del 85,1% en valor.
El informe destaca que el acuerdo otorga ventajas concretas mediante contingentes arancelarios preferenciales (cuotas con arancel 0%). Entre ellas, se destacan los cupos progresivos para la miel (hasta 45.000 toneladas anuales) y el maíz (que compartirá con el sorgo un cupo de 1 millón de toneladas al quinto año), además de cupos para el complejo avícola (huevos y ovoproductos).
Carne, molienda y el desafío lácteo
Las Manufacturas de Origen Agropecuario (M.O.A.) continúan siendo el corazón del volumen exportado a Europa. La harina y pellets de soja se consolidaron como el principal sostén del flujo bilateral, alcanzando los USD 612,39 millones (+17,3%).
Por su parte, la carne bovina mostró un avance del 19,4% en valor, beneficiada por la perspectiva que abren las nuevas 99.000 toneladas anuales dispuestas para el MERCOSUR, que se sumarón a la tradicional Cuota Hilton. También se contemplan cupos específicos para carne aviar (180.000 t), porcina (25.000 t) y arroz (60.000 t).
En el rubro lácteo —un sector central para la cuenca santafesina— el tratado habilita cuotas de acceso libre de aranceles para leche en polvo (10.000 t), quesos (30.000 t) y preparados infantiles (5.000 t). Desde el sector industrial señalan que la clave estará en la capacidad de incorporar tecnología para desarrollar una oferta de mayor valor agregado frente a las cuotas recíprocas del bloque europeo.
La industria química lidera el empuje manufacturero
Dentro de las Manufacturas de Origen Industrial (M.O.I.), los productos químicos y conexos lideraron la evolución del sector, registrando un incremento del 29,9% al sumar USD 124,19 millones.
A diferencia de los productos agropecuarios, las manufacturas industriales se rigen por cronogramas de desgravación gradual.
El biodiésel, producto ligado de forma directa al complejo oleaginoso provincial, alcanzará el arancel 0% en un plazo de diez años. Del mismo modo, subproductos de alto valor agregado como el glicerol, las lecitinas, los productos farmacéuticos y la maquinaria industrial contarán con ventanas de oportunidad a medida que avancen los plazos de quita arancelaria.
Desde la BCSF aclararon que, si bien el marco comercial abre un escenario favorable, el acceso efectivo dependerá tanto de variables coyunturales (precios internacionales, tipo de cambio y cosechas) como de la capacidad técnica de los exportadores santafesinos para alinearse con los rigurosos estándares ambientales, de sostenibilidad y trazabilidad exigidos por la Unión Europea.