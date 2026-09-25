Guía Estratégica para el Agro

Primavera seca en la región núcleo: el trigo pierde condición y el maíz demora su avance

Las lluvias del invierno no alcanzaron para recomponer las reservas en buena parte de la región núcleo. Según la BCR, el 70% del área se encuentra entre condiciones de escasez hídrica y sequía. El trigo comienza a resignar potencial de rendimiento, mientras la falta de humedad superficial demora la siembra de maíz en el oeste. Para la soja, que comenzará a implantarse a mediados de octubre, ya aparecen interrogantes sobre la calidad de la semilla.