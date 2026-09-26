La producción argentina de carne de cerdo mantiene una tendencia de crecimiento durante 2026. En los primeros ocho meses del año se produjeron poco más de 592.000 toneladas, un volumen que representa un incremento del 12,4% respecto del mismo período de 2025.
La producción porcina creció 12,4% hasta agosto y el consumo alcanzó un nuevo récord
La producción de carne de cerdo superó las 592.000 toneladas entre enero y agosto, con un incremento interanual del 12,4%. El consumo interno se ubica en torno a los 20 kilos por habitante al año, mientras el sector amplía su capacidad productiva y avanza con inversiones en granjas y sanidad.
Los datos fueron informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a partir de información del sistema SIF-SIGICA y del análisis realizado por la Dirección de Porcinos, Aves y Animales de Granja.
El crecimiento se registra en un contexto de expansión de la actividad, con inversiones destinadas a ampliar la capacidad instalada de las granjas y aumentar la cantidad de madres en producción.
Agosto aportó más de 76.000 toneladas
Durante agosto, la producción alcanzó las 76.600 toneladas de carne porcina, contribuyendo al incremento acumulado del año.
La evolución de la actividad está vinculada, entre otros factores, con la ampliación de establecimientos productivos y el crecimiento del stock de madres. A esto se suma el fortalecimiento de los programas sanitarios, entre ellos el nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky.
La mejora en los indicadores productivos refleja, de este modo, un proceso de expansión que involucra tanto inversiones en infraestructura como medidas destinadas a sostener las condiciones sanitarias de los rodeos.
El consumo interno se acerca a los 20 kilos por habitante
El crecimiento de la oferta también se da en paralelo con una mayor presencia de la carne de cerdo en el consumo interno.
Según los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, el consumo se ubica actualmente en torno a los 20 kilos por habitante al año, un nivel considerado récord para la actividad.
La evolución resulta significativa si se observa el comportamiento de las últimas dos décadas: de acuerdo con la información oficial, el consumo de carne porcina prácticamente se triplicó durante ese período.
Este cambio modificó la participación del cerdo dentro de la dieta de los argentinos y acompañó el proceso de expansión de la producción nacional.
Un estudio sobre el valor nutricional de la carne
En paralelo con el crecimiento del consumo, el sector cuenta con un nuevo informe técnico elaborado por el INTI Carnes, orientado a analizar las características nutricionales de distintos cortes de carne porcina.
El trabajo evalúa cinco cortes tradicionales y analiza sus aportes en materia de proteínas, minerales y otros componentes nutricionales.
El informe busca aportar información técnica sobre las características de la carne de cerdo y puede convertirse en una herramienta para ampliar el conocimiento de los consumidores sobre sus propiedades y formas de incorporación a la alimentación.
Con una producción que acumula un crecimiento de dos dígitos y un consumo interno que alcanzó nuevos niveles, la cadena porcina atraviesa un período de expansión sostenido por el aumento de la capacidad productiva, las inversiones y una mayor demanda doméstica.