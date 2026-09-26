La carne de cerdo consolida su crecimiento

La producción porcina creció 12,4% hasta agosto y el consumo alcanzó un nuevo récord

La producción de carne de cerdo superó las 592.000 toneladas entre enero y agosto, con un incremento interanual del 12,4%. El consumo interno se ubica en torno a los 20 kilos por habitante al año, mientras el sector amplía su capacidad productiva y avanza con inversiones en granjas y sanidad.