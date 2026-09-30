Entre el coloso chino y la exigencia norteamericana

Encrucijada estratégica y desafíos de competitividad para la Argentina

El escenario internacional atraviesa una transformación estructural signada por la mutación de la relación entre Estados Unidos y China, la cual pasó de una dinámica de competencia administrada a una rivalidad estructural. Dos analistas internacionales repasaron la escena internacional y el desafío de los actores locales de la economía.