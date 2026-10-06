En su rueda de prensa número 15, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, comenzó saludando a Flavio Bolsonaro por su triunfo en primera vuelta ante Luiz Inácio Lula da Silva, y expresó que el Gobierno nacional espera que el resultado se mantenga en el segundo turno del próximo 25 de octubre.
Ravier afirmó que Patricia Bullrich brinda “apoyo total” a la reelección de Milei
El vocero del Ejecutivo nacional volvió a señalar que no hay un mileísmo sin el actual presidente y que el único candidato que garantiza continuar con el cambio es el líder libertario
Tras agradecer al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, por su carrera y compararlo con Javier Milei por “su liderazgo y humildad”, el representante del Poder Ejecutivo Nacional dio datos de la gestión que la administración de La Libertad Avanza considera positivos y pasó a responder acerca de las diferencias que viene marcando la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich.
Citando al jefe de Estado, Ravier manifestó que “los liberales no somos manada. Puede haber diferencias de algún enfoque en algún tema puntual, pero en la reunión de gabinete, en la que participamos varios y también Patricia Bullrich, hay un apoyo total al presidente en continuar él liderando su proyecto”, comentó, a la vez que aclaró: “Por supuesto, su proyecto es de todo un gobierno, pero él es el líder de este proyecto con enormes resultados y entendemos que nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad que nos representan. Después puede haber diferencias de opinión sobre cualquier tema. Puede pasar con un ministro puntual, puede pasar con una senadora, puede pasar con algún diputado y no pasa nada”, afirmó.
En línea con el mismo tema, Ravier reflexionó: “Yo sé que dentro del periodismo, por ahí, es nota encontrar diferencias y plantear divisiones y demás”, pero, “Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto. Lo ha planteado en reuniones de Gabinete, lo ha planteado ante la prensa también y, en todo caso, si tiene aspiraciones políticas, que también las ha planteado en algún momento a futuro, está muy bien, porque ha hecho una carrera política que todos admiramos. Pero creo que sigue apoyando la idea de que Javier Milei sea quien busque la reelección en 2027”, aseveró, intentando no dejar dudas.
Decreto 70/2023 y extranjerización de tierras
En otro tramo de la conferencia de prensa, el portavoz de la Presidencia fue consultado sobre el DNU que la oposición pretende derogar en el Congreso y que propicia las principales desregulaciones impulsadas por el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El tema más polémico, luego del fallo de la Corte Suprema, es el artículo 154, que permite vender tierras de manera ilimitada a los extranjeros.
Es ese punto, Ravier expuso, “que un extranjero, una persona física o jurídica que compre una tierra en Argentina, no le hace a la Argentina perder soberanía. Un extranjero que compra una tierra en Argentina para un coto de casa, para producir limones en Tucumán, para producir soja, cereales, oleaginosas en La Pampa, para producir lo que se les ocurra en cualquier provincia, frutas, manzanas, peras en Río Negro”, refrendó para remarcar que, “de ninguna manera le implica a la Argentina perder soberanía sobre esas tierras.
Son tierras en las cuales estos extranjeros pueden trabajar, pueden producir, pueden contratar personas, pueden exportar también, pueden generar divisas, puestos de trabajo y demás, pero de ninguna manera se arriesga la tierra y la soberanía”, enfatizó. En referencia a la posibilidad de que la iniciativa de los bloques no mileístas se concrete, el funcionario señaló: “Somos optimistas de que no va a pasar”.
La ausencia de Luis Caputo en la Reunión de Gabinete
Con respecto al faltazo que ayer tuvo el Ministro de Economía en el encuentro que encabezó Milei con sus funcionarios, y la presencia del economista Alberto Ares en el cónclave, el vocero salió a aclarar que Caputo no estuvo porque “no se sentía bien”, y agregó que, “la presentación que ofreció esta persona (Ares) realmente nos sumó valor al Gabinete.
El presidente Milei había tenido un contacto previo con esta persona, que es muy prestigiosa, que tiene una mirada de las relaciones internacionales, de todo lo que está pasando en el mundo desde todo punto de vista: económico, político, conflictos, shocks externos, y cómo todas estas cosas podrían impactar en Argentina”, explicó.
Vale decir que, por la tarde, el titular de Hacienda estuvo en un streaming oficialista, donde se refirió a los últimos datos que publicó el INDEC, refiriendo que “están dando cualquier cosa”.
Cuando se interrogó a Ravier si, conforme a eso, va a haber algún cambio en los mecanismos de medición del organismo oficial, la respuesta fue: “No tengo información de que vaya a haber algún cambio en este momento en los indicadores que ofrece recurrentemente el INDEC. Cuando hay cambios en el INDEC, con los años base, que esto ocurre cada década, cambios metodológicos, se anuncian. Pero yo no creo, no lo sé, no tengo información de que vaya a haber cambios en los indicadores. Ahora, cuando esta expresión que la ha dicho el presidente Javier Milei, también la ha hecho el ministro Caputo, habla de ciertos datos desestacionalizados, no de todos los datos”, relató.
Las formas presidenciales
Al momento de preguntársele por algunos adjetivos calificativos que el Presidente de la Nación publicó en sus redes sociales contra algunos periodistas, Adrián Ravier declaró que, “llamar la atención sobre algunas cuestiones de formas…, yo creo que en general son respuestas a tanta operación mediática, a tanta mentira que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta, y en este presidente, que no se queda callado, realmente lo que hace es responder”, destacó.
Al mismo tiempo, opinó: “Yo veo que muchas veces hay periodistas que tiran la piedra y esconden la mano, y en muchas oportunidades nos generan a las personas víctimas de esos ataques, me ha pasado a mí también, nos generan costos personales, familiares, laborales, costos de reputación que el periodista muchas veces no considera”, sostuvo, para cerrar esgrimiendo que, “Javier Milei lo que está haciendo es ponerle un costo al periodista que opera, al periodista que miente sistemáticamente, y no es un ataque esto a la libertad de expresión. Se pueden expresar cuestionando bien lo que creen correcto, pero cuando hay una mentira, una operación y se detecta, el presidente hace que ese periodista sea consciente del costo que le ha generado a la reputación de él mismo, de un funcionario, de un ministro y demás. Es una persona que yo creo que hace el bien cuando realmente cuestiona, como lo hace, a aquellos que lo atacan. Es siempre una respuesta, no un ataque. Él no inicia el ataque. Yo sé que a veces se ve como que él ataca y el periodista responde, o el periodista es víctima. Yo no lo veo de esa manera. El Gobierno no lo ve de esa manera. Él es víctima de un ataque y siempre responde al ataque”, finalizó.