En las últimas reuniones de Mesa política y de Gabinete, Karina y Javier Milei pidieron a sus funcionarios salir a defender los datos de gestión que la administración central considera positivos.
El mileísmo potencia la estrategia de rebatir el relato negativo de su gestión
En Casa Rosada se vienen semanas de intensas negociaciones legislativas y de ajuste en el discurso oficial en torno a las críticas que los opositores hacen al modelo económico
El orden macroeconómico debe ser el puntal con el que deben abogar aquellos que se expongan mediáticamente o a través de sus redes sociales, haciendo foco en la baja inflacionaria; el equilibrio fiscal; el superávit; el déficit cero y las inversiones.
En este último punto se posó el discurso oficial en el último viaje a Francia, donde el Argentina Week fue el mecanismo por el cual la comitiva presidencial salió a mostrar los atractivos que tiene el país como para apostar por él.
En esa línea, Luis Caputo aseguró que la delegación que integró regresó de París con "casi 30 mil millones de dólares en nuevas inversiones" a concretarse en los próximos años. Todos proyectos enmarcados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
El ministro de Economía también aprovechó el encuentro con representantes de compañías europeas para presentar de forma oficial el programa ‘Ciudadanía por Inversión’, un mecanismo legal que permitirá a los extranjeros obtener la nacionalidad y el pasaporte local a cambio de un aporte o inversión financiera, y con la que el Estado nacional busca captar capitales extranjeros extras partiendo de un piso de US$ 350.000 por cada solicitud.
Respuesta a quienes critican el programa económico
En Casa Rosada los popes libertarios responden a las diatribas opositoras con términos que Javier Milei ha impuesto discursivamente y que utiliza cada vez que es necesario hacer una apología de las políticas de su gobierno.
En referencia al “entreguismo” que postulan los antimileístas -en particular del kirchnerismo-, el mandatario contestó que esas son posturas estúpidas proferidas por “analfabetos económicos”. A sus colegas economistas críticos los calificó de “ignorantes”, “prebendarios”, y adujo que “festejan datos negativos por que odian el modelo”.
Tanto él como Caputo declararon esta semana que ante las dudas por la sostenibilidad cambiaria y la dolarización, cuentan con un colchón de u$s 75.000 millones, por si es necesario disipar la incertidumbre electoral. Esta semana un funcionario del Palacio de Hacienda le dijo a El Litoral que, “lo prioritario a la hora de contestar a los agoreros que operan desde una banca o algún otro cargo, es decirles que el orden fiscal, el ancla antiinflacionaria y las desregulaciones de Federico (Sturzenegger) son la piedra angular de este proceso de estabilidad que detesta la vieja política que hace más de 100 años que nos viene gobernando pésimamente mal”, afirmó.
Apuntar a los potenciales candidatos de la oposición
Desde París, hablando a los asistentes del 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el ministro coordinador, Diego Santilli, apuntó sus cañones hacia Axel Kicillof, potencial contrincante de Javier Milei en 2027.
“Cuando veo al gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo que va a eliminar y dar vuelta todo el proceso del Presidente, y que la República Argentina está llevando adelante con el esfuerzo de todos los argentinos, digo ¿será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei? ¿Será él el que empuje a mostrar lo que pasó como consecuencia de su presencia en Estado Unidos, que los mercados se preocupan y se aterrorizan de volver a un pasado en Argentina que incumplió, que rompió todas las reglas y que no podía salir adelante cuando ahora sí, de una vez por todas, estamos en el camino indicado”, argumentó.
Y añadió que, “a ese país es al que no hay que volver, a ese país que nos lleva a la destrucción de valor, a la destrucción de nuestra producción, a la destrucción de nuestras exportaciones, a la brecha, a los tipos de cambio, a los cepos, a todo lo que nosotros no queremos volver, yo lo llamo como reflexión”, refrendó el hombre del PRO.
En el final de su discurso expuso Santilli: “¿Qué es lo que se pone en juego el año que viene? Se pone en juego si vamos para atrás o avanzamos, se pone en juego qué Argentina queremos: la de la libertad; la del progreso; la de la inversión; la del desarrollo; la de las exportaciones, o si queremos volver a una economía cerrada, oscurantista, que nos llevó a una pobreza extrema. El presidente Milei está sentando las bases de una Argentina que va a crecer ininterrumpidamente. Por ese desafío tenemos que seguir avanzando”, remató.
Argumento oficial sobre las PASO
Frente a los cuestionamientos de diversos actores políticos acerca de la derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, en la sede del Poder Ejecutivo Nacional sostienen que la decisión va en línea con “poner fin a los gastos de la casta”.
Uno de los armadores de La Libertad Avanza a nivel nacional le comentó a este diario que “eliminar las PASO no tiene ningún fin electoral. Lo que se busca es que la gente no vaya a votar tantas veces y tenga que pagar las internas de los partidos. Eso tiene costos siderales que rondan los 200 a 300 millones de dólares. Esto también tiene que ver con transparentar el sistema”, explicó el funcionario, que a la vez se mostró optimista con respecto a la aprobación del proyecto de ley que suma cambios en la Boleta Única de Papel (BUT) y mayores requisitos para aprobar a los sellos partidarios que pretendan participar en los comicios.
Discapacidad, Morosidad y el DNU 70/23
Tras haber vetado y judicializado previamente la Ley de Emergencia en Discapacidad –cuya medida luego se rechazó en el Congreso para que sea promulgada-, y en presencia de la oposición y de los bloques aliados para que sea prorrogada, el oficialismo reaccionó presentando un proyecto propio.
De todos modos, Javier Milei declaró públicamente que su administración va a cumplir con la ley si es que el Parlamento aprueba la prórroga, aunque advirtió que no se destinarán recursos adicionales directos, sino que se hará una reasignación de partidas presupuestarias ya existentes bajo la consigna de mantener el déficit en cero. En cuanto a la avanzada legislativa que el próximo jueves 15 de octubre intentará aprobar algún tipo de ayuda para los morosos y las familias endeudadas, el oficialismo nacional implementó una estrategia basada en la emisión de un dictamen de mayoría propio; la negociación de votos con aliados y la amenaza del veto presidencial.
A propósito del intento opositor de derogar el decreto 70/23, que mantiene la venta ilimitada de tierras a los extranjeros, la bancada violeta buscará impedir que quienes promueven la iniciativa no puedan reunir los 129 legisladores necesarios para abrir el debate. Santilli y los primos Menem iniciaron negociaciones con los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas con el fin de asegurar que sus diputados no bajen al recinto. En Balcarce 50 dan por descontado que la argucia dará resultados positivos. Esa sesión será la que pondrá en claro cómo está el vínculo real con los mandatarios provinciales que acompañaron a Milei a París.