El presidente de Argentina, Javier Milei, fue recibido por su par de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, junto a una comitiva integrada por gobernadores argentinos.
Milei fue recibido por Macron en París, acompañado de gobernadores y empresarios
El jefe de Estado compartió el encuentro con mandatarios provinciales y miembros del gabinete, en una jornada orientada a captar inversiones en Europa.
El encuentro se produjo en el marco de la agenda presidencial en Francia, donde Milei participó de Argentina Week París en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y brindó un discurso ante empresarios.
La comitiva
Entre los gobernadores presentes están Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Juan Pablo Valdés, de Corrientes y Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Junto al Presidente estuvieron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
La delegación empresarial estuvo integrada, entre otros, por Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez.
Previamente, Milei realizó una visita a Los Inválidos, el complejo arquitectónico que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.
Marchas a favor y en contra
"No odiamos lo suficiente a los periodistas" o "Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo", son algunos de los mensajes del presidente de Argentina, Javier Milei, proyectados en francés por un camión de Reporteros Sin Fronteras (RSF) por centro de París este miércoles.
La acción de RSF se produjo al inicio de la visita de tres días del mandatario ultraliberal a la capital de Francia, donde presidió el evento Argentina Week, para atraer inversionistas a su país, y se reunió con su par francés, Emmanuel Macron.
En simultáneo, libertarios franceses convocaron a una concentración en París para expresar su apoyo al presidente Javier Milei.
En coincidencia con la llegada del mandatario, el Parti Libertarien Français y el colectivo Les Mileistes Français convocaron ayer miércoles para las 19, hora local, a una concentración de respaldo a Milei en las inmediaciones de la Embajada argentina, sobre Avenue Kléber, en el distrito 16 de París.
Los organizadores señalaron que buscaban mostrar que las políticas de reducción del gasto público y liberalización económica impulsadas por el Gobierno argentino cuentan con simpatizantes en Francia.