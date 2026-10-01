El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei, en un nuevo encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos.
JD Vance viajará a la Argentina en noviembre y se reunirá con Milei
La visita del vicepresidente de Estados Unidos fue impulsada por Washington y formará parte de una gira regional. Aún no se informó la fecha exacta ni el resto de la agenda.
Fuentes oficiales señalaron que la iniciativa partió de la administración estadounidense y que el viaje será parte de una gira regional. Por el momento, no se precisaron públicamente la fecha exacta de llegada ni todas las actividades previstas.
Encuentro en la Casa Rosada
La Casa Rosada confirmó que Vance será recibido por Milei en la sede gubernamental. En principio, la estadía se extendería entre dos y tres días, aunque el cronograma definitivo sigue bajo coordinación diplomática.
La visita representará uno de los contactos de mayor rango entre ambas administraciones dentro del territorio argentino. El antecedente más reciente de un vicepresidente estadounidense en el país fue el viaje de Mike Pence en 2017.
Vance y Milei ya tuvieron contacto personal en Estados Unidos durante una visita del presidente argentino a Washington en 2025.
Una agenda con varios frentes
El viaje se producirá mientras ambos gobiernos mantienen conversaciones en materia comercial, financiera, energética y de seguridad.
Uno de los temas pendientes es la implementación del acuerdo comercial bilateral, con puntos que pueden avanzar por vía administrativa y otros que requieren intervención del Congreso estadounidense.
También existen contactos vinculados con inversiones en transporte, energía, minerales críticos y tecnología, además de posibles herramientas de financiamiento para proyectos en la Argentina.
Una gira todavía en definición
La Casa Rosada indicó que Argentina será una de las escalas de un recorrido regional organizado por Washington.
Todavía no fueron informados los otros países que integrarán la gira ni el orden de las visitas. Tampoco se confirmó si habrá anuncios, firma de documentos o reuniones con otros funcionarios argentinos.
La reunión con Milei es, hasta el momento, la única actividad que el Gobierno argentino da por confirmada dentro de la agenda de Vance en Buenos Aires.
Noviembre con agenda internacional
La visita coincidirá con un mes de intensa actividad diplomática en la Argentina.
Entre el 8 y el 11 de noviembre también está prevista la visita apostólica del papa León XIV, quien recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján y mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada.
Las áreas de Presidencia, Cancillería y seguridad deberán coordinar los operativos correspondientes para ambas visitas internacionales.