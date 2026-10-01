El presidente Javier Milei aseguró este jueves, durante una exposición ante empresarios europeos en París, que 2028 será “el mejor año” de la historia económica argentina si su Gobierno es reelecto. El mandatario realizó la afirmación en el marco de la Argentina Week, un encuentro destinado a presentar oportunidades de inversión y negocios vinculadas con el país.
Milei en París: dijo que 2028 será el mejor año económico si es reelegido
El Presidente defendió las medidas aplicadas durante su gestión, comparó la situación económica recibida con la de los gobiernos anteriores y destacó el trabajo de Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno.
La presentación se realizó en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Allí, Milei repasó parte de su diagnóstico sobre la situación económica que encontró al asumir y defendió el rumbo adoptado por su administración.
Milei habló de una eventual reelección
Ante los empresarios, el Presidente sostuvo que quienes siguen de cerca la economía argentina conocen el escenario que, según su visión, se abriría si su gestión continúa después de las próximas elecciones. En ese sentido, afirmó que 2028 sería el mejor año de la historia del país en términos económicos si su Gobierno consigue ser reelecto.
La definición de Milei se inscribe en el discurso que el mandatario viene desarrollando durante su gira internacional, con el foco puesto en transmitir previsibilidad y atraer inversiones hacia la Argentina.
En París, además, planteó que el objetivo de su administración es avanzar hacia una economía con mayores niveles de libertad económica. “No vamos a descansar hasta hacer de la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo”, sostuvo durante su exposición.
El Presidente también presentó un diagnóstico crítico sobre la situación que, según indicó, recibió al comenzar su mandato. “Recibimos un país quebrado”, afirmó, al referirse al escenario económico heredado.
En ese contexto, destacó especialmente a integrantes de su equipo económico y de la Cancillería. Mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y al canciller Pablo Quirno, a quienes atribuyó un papel central en el rumbo adoptado por la administración nacional.
La Argentina Week de París reúne a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de compañías de distintos sectores con el objetivo de mostrar oportunidades de inversión en el país. La actividad comenzó el miércoles y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.
La delegación argentina incluye funcionarios del área económica y de otras áreas del Gobierno, además de gobernadores de distintas provincias. Entre los sectores que forman parte de la agenda aparecen energía, minería, agroindustria, tecnología y finanzas.
La comparación con las gestiones anteriores
Durante su exposición, Milei también planteó una comparación entre la situación que encontró al asumir y las decisiones tomadas durante su administración. El eje de su argumento estuvo puesto en el tamaño del Estado, el déficit y el funcionamiento de las cuentas públicas.
El Presidente sostuvo que la Argentina atravesaba un escenario que, a su entender, podía derivar en una crisis de gran magnitud. En declaraciones citadas durante su presentación, señaló que su Gobierno identificó como una de las causas centrales del problema el tamaño del Estado y la imposibilidad de financiar el nivel de gasto.
En una exposición previa vinculada con el mismo recorrido internacional, Milei había presentado cifras sobre el déficit del Tesoro y del Banco Central y había comparado la evolución económica de distintos períodos con la de los países que integran la OCDE. Ese planteo forma parte de la defensa que el mandatario realiza de las políticas implementadas desde diciembre de 2023.
En particular, el Presidente sostiene que las medidas aplicadas permitieron modificar el escenario macroeconómico recibido. Entre los ejes de su discurso aparecen la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la búsqueda de condiciones para incrementar las inversiones.
Las afirmaciones sobre los resultados económicos, sin embargo, corresponden al diagnóstico realizado por el propio Gobierno. Distintos análisis económicos han señalado avances y también diferencias respecto de los objetivos planteados por la administración.
Por ejemplo, especialistas consultados en agosto de 2026 coincidieron en que la inflación había disminuido respecto del punto de partida, aunque plantearon distintas interpretaciones sobre las causas y los costos asociados al proceso.
En París, Milei también recordó los resultados de la edición anterior de la Argentina Week. Según afirmó, en aquella oportunidad se habían recibido anuncios de inversión por más de 16.000 millones de dólares y expresó su expectativa de que la actual gira consiga resultados superiores.
El planteo del Presidente se produjo mientras la comitiva argentina desarrolla una agenda orientada a empresarios e inversores europeos. El objetivo oficial del encuentro es promover proyectos y oportunidades de negocios en distintos sectores de la economía argentina.
La exposición de Milei en la capital francesa forma parte así de una estrategia internacional que combina la presentación de las políticas económicas de su administración con la búsqueda de inversiones.
En ese marco, el mandatario volvió a vincular la continuidad de ese programa con una eventual reelección y puso a 2028 como el año en el que, según su proyección, se alcanzarían los mejores resultados económicos de su gestión.