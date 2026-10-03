El presidente Javier Milei regresó este sábado a la Argentina luego de su participación en Argentina Week, una serie de actividades desarrolladas en París con representantes del sector empresarial y autoridades.
Milei regresó a Buenos Aires luego de participar en Argentina Week
El mandatario aterrizó en Aeroparque acompañado por integrantes de la comitiva oficial, después de completar su agenda de actividades desarrollada en Francia.
El mandatario aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery durante la mañana, acompañado por integrantes de la comitiva que participó de la agenda internacional.
El viaje había comenzado con una serie de encuentros destinados a presentar oportunidades de inversión y distintos aspectos de la política económica argentina ante empresarios y referentes internacionales.
Encuentros en Francia
Durante su estadía en París, Milei mantuvo reuniones con autoridades y representantes del sector privado. Entre las actividades de mayor relevancia estuvo el encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron.
La reunión bilateral se desarrolló en el Palacio del Elíseo y formó parte de la agenda oficial del jefe de Estado durante su permanencia en territorio francés.
La comitiva argentina también contó con la presencia de gobernadores de distintas provincias, funcionarios nacionales y empresarios de diferentes sectores de la economía.
El objetivo de las actividades estuvo centrado en la promoción de inversiones y en la presentación de proyectos vinculados con el desarrollo productivo argentino.
Entre los mandatarios provinciales que participaron estuvieron los gobernadores de Neuquén, Chaco, Chubut, Salta, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, San Juan, Catamarca y Santa Cruz, además del jefe de Gobierno porteño.
La presencia de representantes provinciales buscó acompañar la presentación de oportunidades vinculadas con distintos sectores productivos y regiones del país.
Reconocimiento y regreso
La agenda de Milei en París también incluyó un reconocimiento otorgado por el Foro Económico de París. El mandatario participó de distintas actividades relacionadas con el sector privado y mantuvo contactos con empresarios.
Argentina Week fue concebida como un espacio para acercar a inversores internacionales proyectos y oportunidades vinculados con la economía nacional.
Tras completar las actividades previstas, el jefe de Estado emprendió el regreso hacia Buenos Aires. Su arribo al Aeroparque Jorge Newbery marcó el cierre de la agenda internacional desarrollada durante los últimos días.
La información sobre el aterrizaje fue difundida inicialmente por Noticias Argentinas, que indicó que Milei llegó acompañado por integrantes de su equipo.
Con el regreso a la Argentina, el Presidente retomará su actividad oficial en el país, mientras se aguardan definiciones sobre las próximas actividades previstas en su agenda.