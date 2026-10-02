Durante la segunda mitad del siglo XIX Argentina atravesó un proceso de gran inmigración y colonización agrícola. La Ley N° 346 de Ciudadanía (1869) brindaba, en una ligerísima descripción, facilidades para nacionalizarse para aquellos extranjeros que prestaran servicios clave.
El programa para pagar por ser argentino que ya se vende como “status” en Estados Unidos
El gobierno argentino lanzó desde Francia el proyecto que buscará engrosar el Tesoro Nacional. Cuánto sale y qué se comenta desde Norteamérica.
Emulando parte de dichos procesos, pero con sus propios “servicios clave”, nace el Programa de Ciudadanía por Inversión. Este elemento determinante a aportar para los tiempos que corren y plan del gobierno de Javier Milei no son las colonias, las nuevas industrias o la construcción de infraestructura en las provincias. Son los dólares.
Qué es el Programa de Ciudadanía por Inversión
En pocas palabras, ciudadanos extranjeros que realicen inversiones de considerables montos en la moneda estadounidense podrán acceder con mayores facilidades a la ciudadanía argentina.
El monto a pagar, que se destinaría a engrosar el Tesoro Nacional, fue descrito este viernes desde París, Francia, por el Ministerio de Economía nacional.
El anuncio formal se realizó durante la Argentina Week y detalla que el programa que estará operativo para recibir solicitudes en el transcurso del cuarto trimestre de 2026 “propone dos mecanismos simples y transparentes: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por USD 350.000; o suscribir un título público de USD 800.000”. Este último fue creado específicamente para el proyecto.
El mensaje de este viernes explica que “podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría”.
“Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de USD 100.000 al Tesoro Nacional. Los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de USD 25.000”, indica el área de Luis Caputo y agrega: “Bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de USD 500.000”.
Cuál es el procedimiento
El programa tuvo su piedra fundacional con el Decreto 524/2025, el cual reglamenta el procedimiento para que las personas extranjeras que realicen una inversión relevante puedan solicitar la ciudadanía argentina sin necesidad de cumplir con el plazo de residencia tradicional.
Las responsabilidades de todo el proceso recaen sobre la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía.
Según el decreto, la evaluación de las solicitudes por parte de la agencia incluye solicitudes de antecedentes e informes al Ministerio de Seguridad Nacional, la UIF (Unidad de Información Financiera), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la SIDE.
“El proceso comprende, entre otros aspectos, verificación de identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimonial y financiero, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales, así como el historial migratorio de los solicitantes”, complementaron este viernes
El documento publicado en el Boletín Oficial de Nación de julio de 2025 indica que una vez emitido el dictamen, la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con un plazo de 30 días hábiles para resolver el otorgamiento definitivo.
Símbolo de status
El anuncio de Economía contó con un casi simultáneo condicionamiento por parte de medios estadounidenses sobre la categoría de este programa.
La más destacada de las publicaciones provino de Forbes, la cual afirma que la “ciudadanía argentina será nuevo símbolo de estatus para los estadounidenses adinerados”.
Forbes cita a dos asesores de migración de inversión del gobierno argentino, los cuales no son nombrados, asegurando que los estadounidenses de alto patrimonio buscan cada vez más un “plan B” como “una póliza de seguro” frente a la inestabilidad en un mundo volátil.
El medio económico global comenta que el gobierno de Milei consultó previamente a un consorcio de cinco firmas globales de asesoría migratoria, incluyendo Latitude World, Apex Capital Partners, Passport Legacy, Arton Capital y AIM Global Residency and Citizenship.
Polymarket, la plataforma de mercados de predicción descentralizada más grande del mundo y que cuenta dentro su grupo inversor a nombres como Donald Trump Jr. y Peter Thiel, hizo eco de la calificación de “símbolo de estatus”.
Tomando como otro ejemplo a ABC, se puede leer que “Argentina, agobiada por la deuda, propone un plan de pasaportes dorados". Este medio estadounidense remarca que estos planes son “cada vez más comunes entre los países con dificultades económicas que luchan por atraer a extranjeros adinerados” y que “alrededor de 60 naciones ofrecen privilegios de residencia a cambio de inversiones únicas.