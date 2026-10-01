Aprobación pendiente

El FMI pone reparos por la desaceleración económica

Julie Kozack confirmó que la tercera revisión se definirá las próximas semanas. Tras haber relativizado en septiembre la caída de sectores como industria y construcción, ahora reconoció que la actividad, la inversión, el empleo y su impacto fiscal forman parte de las conversaciones del Directorio.