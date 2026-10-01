La desaceleración de la economía argentina pasó a formar parte de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional sobre la marcha del programa.
El FMI pone reparos por la desaceleración económica
Julie Kozack confirmó que la tercera revisión se definirá las próximas semanas. Tras haber relativizado en septiembre la caída de sectores como industria y construcción, ahora reconoció que la actividad, la inversión, el empleo y su impacto fiscal forman parte de las conversaciones del Directorio.
Ese cambio quedó expuesto este jueves durante la conferencia de prensa de Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, luego de que la misión encabezada por Joyce Wong terminara nueve jornadas de trabajo en Buenos Aires para avanzar con la tercera revisión del acuerdo.
Kozack confirmó que las conversaciones con el Gobierno continuarán durante “las próximas semanas” con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico. La misión permaneció en el país entre el 21 y el 29 de septiembre, pero su partida no significó el cierre de la revisión ni hubo todavía una definición del staff que permita elevar el caso al Directorio.
Las metas fiscales y de reservas correspondientes al cierre de junio fueron parte central de ese examen. Esta vez, sin embargo, la vocera evitó adelantar una evaluación sobre su cumplimiento y puso sobre la mesa otra cuestión: qué ocurre con la economía real tras la estabilización que el propio Fondo sigue reconociendo como uno de los principales resultados del programa. La aprobación abre la puerta para un nuevo desembolso de unos US$869 millones.
“Gran parte del enfoque de las discusiones está realmente en cómo puede Argentina consolidar las ganancias de la estabilización que se ha logrado y ampliar esas ganancias a través de la economía”, explicó Kozack este jueves. Según señaló, conseguirlo será necesario para sostener una mayor inversión, un crecimiento duradero y la creación de empleo.
¿Cambio de postura?
El planteo adquiere otra dimensión cuando se lo compara con lo que el propio Fondo señalaba apenas tres semanas atrás. En su conferencia del 10 de septiembre, Kozack había recibido preguntas específicas sobre la caída que durante julio mostraban la industria y la construcción, el retroceso de la inversión y el aumento de la informalidad laboral.
Su respuesta entonces había buscado relativizar esos indicadores. Después de enumerar la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal, la recomposición de reservas y la recuperación del crecimiento, sostuvo que podían existir “altibajos en los datos mensuales individuales” y remarcó que el foco del organismo estaba puesto sobre “la trayectoria general” de la economía y las reformas destinadas a sostenerla.
Ya en aquella oportunidad reconocía, sin embargo, una recuperación desigual. “Hasta ahora, el crecimiento ha sido impulsado en gran medida por los sectores de energía, minería y agricultura”, señaló, mientras destacaba como objetivo común con el Gobierno la necesidad de ampliar los beneficios de la estabilización.
Desde entonces se conocieron datos que completaron la fotografía del primer semestre y profundizaron las señales de desaceleración. El PBI creció 2% interanual, pero retrocedió 0,6% frente a los primeros tres meses del año. Además, los sectores extractivos siguen explicando la mayor parte de la expansión, mientras ramas ligadas con mayor intensidad al mercado interno mostraron desempeños más débiles. A eso se sumó una caída de la inversión durante el trimestre.
Señales de desequilibrio
La tasa de desocupación, en tanto, se ubicó en 7,9% durante el segundo trimestre, según el INDEC. A ese cuadro se agregó la semana pasada un nuevo dato social: la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre, después de haber bajado hasta el 28,2% en la segunda mitad de 2025.
Fue precisamente sobre esa combinación de indicadores que Kozack recibió este jueves una pregunta directa; esta vez, la respuesta tuvo otro énfasis. “Varias de las preguntas que se hicieron obviamente van a ser parte de las discusiones que están teniendo lugar entre el FMI y las autoridades”, sostuvo. Incluso mencionó específicamente que el potencial efecto de una actividad más débil sobre la recaudación fiscal será analizado entre el staff y el equipo económico.
Esta cuestión no supone que el Fondo haya abandonado su respaldo a la orientación general del programa. Kozack volvió a destacar este jueves la fuerte reducción de la inflación, la disciplina fiscal y el fortalecimiento de la posición externa, y definió esos resultados como una “base clave” para alcanzar un crecimiento sostenible. Lo que sí aparece con mayor claridad es una segunda etapa de la discusión.
Según la vocera, existe un reconocimiento conjunto del organismo a las autoridades argentinas por la estabilización y el crecimiento, concentrado principalmente en energía, minería y agricultura, pero a la vez una inquietud de que se amplíe hacia otros sectores y se distribuya de manera más uniforme también entre los trabajadores.
Sucede que estos sectores son, al mismo tiempo, algunas de las ramas con mejores perspectivas de producción y generación de divisas, relevantes para una economía que necesita recomponer reservas y afrontar elevados vencimientos externos durante los próximos años. Pero tienen una capacidad diferente para trasladar ese dinamismo al empleo y al mercado interno que actividades como la industria, la construcción, el comercio y otros servicios.
La definición llega mientras el FMI mantiene su proyección de crecimiento de 3,5% para Argentina durante 2026, estimación ratificada en la actualización de julio de sus Perspectivas de la Economía Mundial.
La tercera revisión seguirá negociándose durante las próximas semanas. Cuando el staff termine de evaluar las metas de junio, la discusión ya tendrá incorporada otra variable que hace tres semanas todavía era presentada como parte de los vaivenes mensuales: cuánto de la estabilización consigue transformarse en actividad, inversión y empleo fuera de los sectores que hoy sostienen el crecimiento.