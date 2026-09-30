Reservas cumplidas y dudas en el frente fiscal

Las cuentas que observó la misión del FMI antes de definir un nuevo desembolso

El equipo técnico culminó su estadía en el país para auditar el cumplimiento del acuerdo al primer semestre, previo a determinar el nuevo giro de dólares. Se habría superado holgadamente el piso de reservas, pero quedaría por debajo la meta fiscal. Mientras auditaba esas cuentas, el organismo también comenzó a mirar hacia 2027.