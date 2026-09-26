El complejo agroindustrial argentino podría aportar alrededor de US$ 40.000 millones al Mercado Libre de Cambios (MLC) durante 2027, de acuerdo con una proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De concretarse, sería el segundo mayor registro histórico, solamente por debajo del alcanzado en 2022.
La BCR proyecta una liquidación de US$ 40.000 millones del agro para 2027
La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que el complejo agroindustrial argentino liquidará unos US$ 40.000 millones durante 2027, el segundo registro más elevado de la serie, detrás de 2022. La estimación se basa en una cosecha de 156 millones de toneladas y mejores precios internacionales. En paralelo, los derechos de exportación aportarían US$ 5.482 millones.
La estimación surge de las perspectivas para la campaña agrícola 2026/27, para la que la BCR proyecta una cosecha de 156 millones de toneladas, el segundo volumen más elevado de los registros.
A esto se suma una mejora en las cotizaciones internacionales de los principales granos y subproductos. En función de las perspectivas actuales, la entidad estima que las exportaciones de granos, harinas y aceites podrían alcanzar los US$ 42.200 millones, lo que marcaría un récord histórico para las cadenas agroindustriales argentinas.
Mejores precios y una cosecha de alto volumen
La proyección de la BCR contempla un escenario internacional más favorable para los precios de los principales cultivos.
El informe señala que las cotizaciones del maíz, trigo y soja en Chicago llegaron a niveles máximos de alrededor de tres años y medio, en un contexto marcado por menores inventarios globales proyectados para algunos cultivos y dificultades en los flujos de exportación desde la región del Mar Negro.
También se menciona el impacto de los conflictos bélicos sobre el mercado energético y sus efectos sobre los costos y la capacidad de producción y refinación.
En este escenario, la BCR estima que el precio promedio de exportación de los granos y subproductos argentinos cerraría 2026 un 3% por encima de 2025, mientras que para 2027 proyecta valores un 8% superiores a los de 2026.
Si estas condiciones se mantienen, el nivel promedio de precios de 2027 sería, en términos nominales, el más elevado desde 2023.
La liquidación no equivale exactamente a las exportaciones
La cifra proyectada de US$ 40.000 millones corresponde a la liquidación de divisas en el mercado cambiario, un concepto que no debe confundirse directamente con el valor de las exportaciones.
La diferencia responde, entre otros factores, a que las exportaciones se contabilizan de acuerdo con el ciclo comercial de cada producto y la efectiva salida de la mercadería, mientras que la liquidación de divisas se registra en función del momento en que los exportadores ingresan y venden los dólares en el mercado cambiario.
Además, intervienen mecanismos de financiamiento y anticipos de exportación. Los exportadores pueden liquidar divisas antes de que la mercadería sea embarcada, por ejemplo, para financiar la compra de granos, afrontar impuestos u otras obligaciones.
También pueden producirse cambios en el ritmo de liquidación debido a modificaciones regulatorias o a regímenes temporarios que incentiven el adelanto de operaciones.
La BCR utiliza como referencia el caso de 2022, cuando un régimen cambiario diferencial para las exportaciones de soja generó un fuerte adelanto de liquidaciones. Cerca de US$ 8.000 millones se concentraron en septiembre de ese año, aunque parte de esos productos fueron exportados entre fines de 2022 y comienzos de 2023.
El segundo trimestre concentraría el mayor ingreso de dólares
La estacionalidad de las cosechas tendrá un papel central en el flujo de divisas de 2027.
Según la proyección, el segundo trimestre concentraría el 33% de la liquidación anual, impulsado por el ingreso de la cosecha gruesa. Para ese período, la BCR estima un nivel de liquidación 40% superior al registrado en el segundo trimestre de 2026.
En promedio, la entidad proyecta que cada mes de 2027 tendrá una liquidación de dólares 36% superior al promedio de la última década.
La proyección también contempla un cierre de año con un flujo de divisas relativamente elevado. Para el último trimestre de 2026 se estiman liquidaciones por US$ 9.458 millones, mientras que para el mismo período de 2027 se proyectan US$ 8.095 millones, que sería el segundo valor más alto para ese trimestre.
De esta manera, el ingreso de divisas del complejo agroindustrial podría contribuir a reducir la tradicional brecha estacional entre el cierre del año y el inicio de la cosecha gruesa.
Retenciones: proyectan US$ 5.482 millones para 2027
El informe también estima cuánto podría recaudar el Estado nacional en concepto de derechos de exportación (DEX) sobre granos y subproductos.
Para 2027, la proyección alcanza los US$ 5.482 millones, un incremento del 16% respecto de 2026, aun cuando el esquema contempla una reducción de las alícuotas.
Según la BCR, el aumento proyectado en los precios de exportación compensaría el efecto de la menor carga tributaria sobre el valor recaudado.
La entidad señala que el nivel general de alícuotas previsto para 2027 sería el menor desde 2019, dejando de lado períodos de suspensión temporaria. Sin embargo, la recaudación estimada por DEX sería la más elevada desde 2022.
El complejo sojero concentraría la mayor parte de los DEX
Por complejo exportador, el sojero concentraría la mayor contribución a la recaudación por derechos de exportación, con unos US$ 4.237 millones proyectados para 2027. El monto sería 24% superior al estimado para 2026 y el más alto desde 2022.
En segundo lugar se ubicaría el complejo maíz, con una contribución estimada en US$ 832 millones, un 3% más que en 2026.
Para el complejo trigo, en tanto, la BCR proyecta unos US$ 191 millones, un 24% menos que este año. También se prevé una menor recaudación proveniente de los complejos girasol, sorgo y cebada.