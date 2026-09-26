El segundo mayor registro histórico

La BCR proyecta una liquidación de US$ 40.000 millones del agro para 2027

La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que el complejo agroindustrial argentino liquidará unos US$ 40.000 millones durante 2027, el segundo registro más elevado de la serie, detrás de 2022. La estimación se basa en una cosecha de 156 millones de toneladas y mejores precios internacionales. En paralelo, los derechos de exportación aportarían US$ 5.482 millones.