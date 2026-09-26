Récord de superficie

La campaña 2025/26 demandó una inversión de US$ 14.747 millones para la siembra

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que los productores argentinos destinaron US$ 14.747 millones a insumos, pulverización y labores de siembra durante la campaña 2025/26. El monto creció 6,2% interanual, mientras el área sembrada con los principales granos alcanzó un récord de 39,9 millones de hectáreas.