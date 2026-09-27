La Política en Foco

Kicillof agita su propio fantasma mientras Milei promete una "bazooka" de dólares

Cuanto menos divisas lleguen al país, más se debilita la chance de reelección libertaria. Estados Unidos adelanta su apoyo a la gestión y el Eximbank aportará US$ 7 mil millones como alternativa a "la ruta de la seda" China. Los mercados creen menos en la ideología que en los billetes. Cae la economía, sube la pobreza y el (PJ) Morgan advierte.