Javier Milei reivindicó este miércoles en Nueva York las principales medidas económicas y de seguridad de su Gobierno y sostuvo que su administración fue la que “más hizo por los sectores más vulnerables”.
Milei defendió su gestión económica y aseguró que la baja de la inflación favoreció a los más vulnerables
El presidente repasó sus políticas de los últimos años durante una conferencia en Estados Unidos. También destacó cifras de pobreza y seguridad, y volvió a cuestionar al peronismo.
El mandatario habló durante la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, en el marco de su agenda en Estados Unidos.
El argumento sobre la inflación
Milei afirmó que, con la reducción de la inflación, su Gobierno devolvió a los argentinos el equivalente a “100.000 millones de dólares”.
También sostuvo que, pese al ajuste fiscal aplicado desde el inicio de su mandato, la economía creció 6,7% durante el primer año de gestión. Las cifras fueron presentadas por el presidente durante su exposición.
En el mismo tramo del discurso aseguró que 14 millones de personas dejaron la pobreza y vinculó ese resultado con el programa económico impulsado por su administración.
La seguridad como política social
El jefe de Estado también incluyó la seguridad entre las medidas que, según su interpretación, beneficiaron especialmente a los sectores de menores ingresos.
“Tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia y eso es una política propobre”, afirmó durante la conferencia.
Milei ya había señalado horas antes que las prioridades de su Gobierno son mantener el crecimiento de la economía, continuar reduciendo la inflación y lograr nuevas bajas en los niveles de pobreza.
Críticas al peronismo
Durante su intervención, el presidente también cuestionó la descripción que sectores del peronismo realizan sobre la situación económica que recibió al asumir en diciembre de 2023.
“No es el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina”, expresó, y agregó que escuchar algunas críticas de la oposición le resulta “irritante”.
La exposición formó parte de una jornada que incluyó además su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reuniones vinculadas con la agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos.