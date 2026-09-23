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Discurso en Nueva York

Milei defendió su gestión económica y aseguró que la baja de la inflación favoreció a los más vulnerables

El presidente repasó sus políticas de los últimos años durante una conferencia en Estados Unidos. También destacó cifras de pobreza y seguridad, y volvió a cuestionar al peronismo.

Javier Milei expuso en Nueva York durante una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.Javier Milei expuso en Nueva York durante una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.
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Javier Milei reivindicó este miércoles en Nueva York las principales medidas económicas y de seguridad de su Gobierno y sostuvo que su administración fue la que “más hizo por los sectores más vulnerables”.

El mandatario habló durante la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, en el marco de su agenda en Estados Unidos.

El argumento sobre la inflación

Milei afirmó que, con la reducción de la inflación, su Gobierno devolvió a los argentinos el equivalente a “100.000 millones de dólares”.

FILE PHOTO: Argentine President Javier Milei waves during a ceremony commemorating the 172nd anniversary of the Buenos Aires Stock Exchange in Buenos Aires, Argentina, July 16, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu/File PhotoEl presidente vinculó la reducción de la inflación con una mejora en la situación de los sectores de menores ingresos. Foto: Reuters

También sostuvo que, pese al ajuste fiscal aplicado desde el inicio de su mandato, la economía creció 6,7% durante el primer año de gestión. Las cifras fueron presentadas por el presidente durante su exposición.

En el mismo tramo del discurso aseguró que 14 millones de personas dejaron la pobreza y vinculó ese resultado con el programa económico impulsado por su administración.

La seguridad como política social

El jefe de Estado también incluyó la seguridad entre las medidas que, según su interpretación, beneficiaron especialmente a los sectores de menores ingresos.

“Tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia y eso es una política propobre”, afirmó durante la conferencia.

Milei ya había señalado horas antes que las prioridades de su Gobierno son mantener el crecimiento de la economía, continuar reduciendo la inflación y lograr nuevas bajas en los niveles de pobreza.

Argentina's President Javier Milei delivers a speech at the opening ceremony of the 5th Regional Meeting of the Madrid Forum, in Santiago, Chile, September 3, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaMilei también destacó los indicadores de seguridad y volvió a cuestionar al peronismo durante su intervención. Foto: Reuters

Críticas al peronismo

Durante su intervención, el presidente también cuestionó la descripción que sectores del peronismo realizan sobre la situación económica que recibió al asumir en diciembre de 2023.

“No es el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina”, expresó, y agregó que escuchar algunas críticas de la oposición le resulta “irritante”.

La exposición formó parte de una jornada que incluyó además su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y reuniones vinculadas con la agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos.

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