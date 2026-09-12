Proyecciones del REM

Argentina podría alcanzar en 2026 el mayor superávit comercial de su historia

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central elevó fuertemente su estimación para 2026: pasó de US$ 10.965 millones en diciembre a US$ 25.034 millones en agosto. La mejora responde a mayores exportaciones proyectadas y a una reducción de las importaciones esperadas. En los primeros siete meses del año ya se acumularon US$ 16.079 millones.