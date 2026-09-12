Las perspectivas para el comercio exterior argentino mejoraron sustancialmente durante 2026 y el mercado ya proyecta que el país podría alcanzar este año el mayor superávit comercial de su historia.
Argentina podría alcanzar en 2026 el mayor superávit comercial de su historia
El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central elevó fuertemente su estimación para 2026: pasó de US$ 10.965 millones en diciembre a US$ 25.034 millones en agosto. La mejora responde a mayores exportaciones proyectadas y a una reducción de las importaciones esperadas. En los primeros siete meses del año ya se acumularon US$ 16.079 millones.
De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la estimación para el saldo comercial de 2026 llegó en agosto a US$ 25.034 millones.
La cifra representa una fuerte revisión respecto de las previsiones que existían a fines de 2025. En diciembre, el mercado esperaba para este año un superávit de apenas US$ 10.965 millones.
De esta manera, en apenas ocho meses la proyección aumentó en más de US$ 14.000 millones.
Más exportaciones y menos importaciones
La mejora de las perspectivas responde a un doble movimiento. Por un lado, el mercado elevó sus estimaciones para las exportaciones argentinas y, por otro, redujo las previsiones de importaciones.
En diciembre de 2025, el REM proyectaba exportaciones por US$ 91.407 millones para 2026. En agosto, esa estimación había trepado hasta US$ 100.895 millones.
Al mismo tiempo, las importaciones esperadas descendieron de US$ 80.442 millones a US$ 75.861 millones.
La combinación de ambos factores explica el fuerte incremento esperado en el resultado comercial.
Si la proyección se concreta, el superávit de 2026 superaría ampliamente el récord registrado hasta ahora. En 2024, Argentina alcanzó un saldo positivo de US$ 18.928 millones, el mayor de la serie histórica.
El resultado proyectado para este año sería aproximadamente 32% superior a aquel registro y más que duplicaría el superávit de US$ 11.320 millones obtenido en 2025.
Además, los datos ya disponibles muestran que el comercio exterior avanza por encima de las expectativas que tenía el mercado meses atrás.
Entre enero y julio de 2026, Argentina acumuló un superávit comercial de US$ 16.079 millones, producto de exportaciones por US$ 58.365 millones e importaciones por US$ 42.286 millones.
Ese resultado ya supera ampliamente las previsiones que el REM había realizado para los primeros meses del año.
La inflación comienza a alinearse con las expectativas
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario también analiza la evolución de las expectativas de inflación relevadas por el REM y su comparación con los datos posteriormente publicados por el INDEC.
Durante los primeros meses de 2026, las proyecciones del mercado tendieron a ubicarse por debajo de la inflación efectivamente registrada.
La mayor diferencia se produjo en marzo. En ese momento, el REM proyectaba una inflación mensual del 3%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) finalmente mostró un incremento del 3,6%.
A partir de abril, sin embargo, las diferencias comenzaron a reducirse. Para ese mes, el mercado había estimado una inflación del 2,6%, frente al 2,8% observado.
En mayo y junio ocurrió el fenómeno inverso: las previsiones se ubicaron por encima de los registros efectivos. En junio, por ejemplo, el REM esperaba una inflación mensual del 2%, mientras que el IPC terminó marcando un 1,6%.
En julio la diferencia fue mínima, con una estimación del 2% frente a un dato efectivo del 2,1%.
El proceso se profundizó en agosto. La inflación mensual fue del 1,7%, exactamente el mismo valor que había proyectado previamente el REM.
Además, el dato representó una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio y se ubicó en el nivel mensual más bajo desde junio de 2025.
Estados Unidos: mejora el empleo y sigue la atención sobre la Fed
En el escenario internacional, el mercado laboral estadounidense mostró una recuperación durante agosto.
Estados Unidos generó 162.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, después de los aumentos de 31.000 y 21.000 empleos registrados en junio y julio, respectivamente.
La tasa de desempleo se mantuvo en 4,1%, mientras que la participación laboral aumentó de 61,4% a 61,6%.
La recuperación de la creación de empleo volvió a mostrar la fortaleza del mercado laboral estadounidense y mantiene la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).
En un contexto en el que la inflación estadounidense todavía se encuentra por encima del objetivo del organismo, la fortaleza del mercado laboral podría darle margen para sostener una política monetaria más restrictiva.
Por eso, los próximos datos de empleo e inflación serán determinantes para definir la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos y, con ella, las condiciones financieras internacionales.
Para Argentina, mientras tanto, el dato central que deja el último relevamiento es la fuerte mejora de las perspectivas comerciales: si las proyecciones del mercado se cumplen, 2026 cerraría con un superávit superior a US$ 25.000 millones, un nivel inédito para el país.