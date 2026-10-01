Dos países

De los 10 sectores que más crecieron en la gestión Milei, 8 perdieron empleos

Solo Agro y Enseñanza tienen más trabajadores que en diciembre de 2023. Administración Pública e Industria son a los que peor les fue. Desde diciembre de 2023 se perdieron casi 330 mil empleos asalariados registrados.