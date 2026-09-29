La producción industrial nacional retrocedió en agosto el 5,7% respecto al mismo mes del año pasado y 0,3% en la comparación intermensual, acumulando los primeros 8 meses del año una caída del 3%, de acuerdo con las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), que indicó además que la actividad manufacturera está 11 puntos por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La industria nacional volvió a caer en agosto y está 11 puntos por debajo de 2023
La producción de bebidas, de acero y la construcción lideraron los retrocesos intermensuales. La producción de autos se retrajo el 17% interanual en el acumulado de los primeros 8 meses del año.
Conocidos los primeros datos de actividad del mes de agosto, el comportamiento de la actividad manufacturera indica que de los últimos 14 meses, la industria nacional solo creció en febrero y mayo de 2026 mientras que en el resto de los meses, desde junio de 2025, tuvo retrocesos importantes, sobretodo en los dos últimos donde las caídas fueron del 4,9% y del 5,7%.
El segmento que lidera las caídas del mes de agosto respecto de julio es el de los vinculados a alimentos y bebidas que, en algunos casos como el de bebidas fue del 8,5%, seguido de faena vacuna 1,9%, porcina 0,4% y producción láctea 0,2%. La caída hubiera sido aún más importante sino hubiera sido amortiguada por el buen desempeño del rubro molienda de oleaginosas que continúa con un buen desempeño productivo y creció 9%.
Con estos datos, dice el informe del CEU-UIA , el sector en su conjunto, en lo que va del año se mantiene estable respecto a 2025, con sectores recuperando respecto a 2025 y 2022 (molienda, producción láctea y faena porcina), pero otros aún sin señales de recuperación (bebidas y faena vacuna).
Otro de los sectores que tuvo importantes caídas intermensuales fue el vinculado a la construcción que en el caso de los despachos de cemento cayó 5% mientras que el Índice Construya (mide la venta de insumos para la construcción) cayó el 3%. En lo que va del año, ambos indicadores acumulan bajas de -4% y -1,3% respectivamente frente a 2025, y se encuentran 26% y 31% por debajo de los niveles de 2022.
El sector de metales básicos mostró un comportamiento dispar, con caída en la producción de acero (-7%), mientras que aluminio primario se mantuvo estable (0,4%). En el acumulado del año ambos sectores mantienen un desempeño positivo respecto de 2025, mientras que la producción de acero no logra recuperar los niveles de 2022 (-12%). En tanto, la industria metalmecánica cayó -4% respecto de julio y en lo que va del año se encuentra 6% por debajo de 2025 , y 18% por debajo de 2022.
También mostró un comportamiento dispar la producción de autos que mostró en agosto una mejora mensual de 6% respecto de julio luego de dos meses consecutivos de caída. En el acumulado del año registra una caída de 17% frente a 2025 y 19% por debajo de los niveles de 2022.
Finalmente, dice el informe, el consumo de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales se mantuvo estable respecto de julio ya que apenas mostró una retracción del 0,3% y acumula en los primeros 8 meses del año un crecimiento de 5% respecto al bajo nivel registrado en 2025; mientras que las exportaciones hacia Brasil registraron una caída mensual de 3%, aunque en el acumulado de los primeros ocho meses del año se mantienen 4,2% por encima de 2025 y 2% por encima de los niveles de 2022.