“Un país después del caos”

Toniolli pidió al peronismo preparase para el día después de Milei

El dirigente del Movimiento Evita encabezó este viernes, en la ciudad de Santa Fe, el primero de una serie de encuentros que continuará en Rafaela junto a Alejandro Gramajo y Gustavo Grobocopatel. También participaron el exgobernador de Chaco Jorge Capitanich y el dirigente santafesino Leandro Busatto.