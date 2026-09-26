El dirigente del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, cuestionó al presidente Javier Milei, y pidió al peronismo dejar de lado las internas para definir una alternativa de gobierno competitiva de cara a las elecciones del año próximo. Estuvo acompañado por el exgobernador de Chaco Jorge Capitanich y el dirigente santafesino Leandro Busatto.
Toniolli pidió al peronismo preparase para el día después de Milei
El dirigente del Movimiento Evita encabezó este viernes, en la ciudad de Santa Fe, el primero de una serie de encuentros que continuará en Rafaela junto a Alejandro Gramajo y Gustavo Grobocopatel. También participaron el exgobernador de Chaco Jorge Capitanich y el dirigente santafesino Leandro Busatto.
“El régimen de Milei no tiene nada bueno que ofrecer a la mayoría de los argentinos, en especial a quienes trabajan y producen para el mercado interno, y eso ya se refleja en la caída de la imagen presidencial”, afirmó Toniolli. Y agregó: “El desafío del peronismo es convertirse en el canal de expresión de la nueva mayoría que se está gestando. Para lograrlo, debe definir con claridad el programa y las ideas que sostendrá. Este ciclo de encuentros busca abordar esos debates”.
El vicepresidente primero del Partido Justicialista santafesino sostuvo, además, que “la crisis de representación que atraviesa la Argentina no se resuelve representando mejor, sino volviendo a expresar”. Y definió: “Para el peronismo, expresar significa integrar con protagonismo a quienes trabajan, producen y construyen comunidad”.
Y concluyó: “El peronismo santafesino es la única fuerza con posibilidades reales de convertirse en una alternativa convocante frente a este orden de cosas en la provincia. Debe asumir esa tarea de inmediato, sin perder tiempo en internas estériles”.
Por su parte, el senador nacional Jorge Capitanich afirmó que “los indicadores económicos son tan negativos que impactan” y señaló que “la actividad económica cayó un 2,9 % en julio respecto de junio, un descenso estrepitoso”.
También relativizó uno de los principales logros que reivindica el gobierno nacional —haber eliminado el déficit energético— al recordar que esa situación responde a la inversión y al impulso que el peronismo dio a Vaca Muerta. “Milei es tributario de la estatización de YPF en 2012. Es tributario de Vaca Muerta, que descubrimos nosotros”, de la misma manera que los proyectos mineros, que “existen porque los impulsó el peronismo” . Además, llamó a trabajar “para unir las representaciones y construir un programa de gobierno con políticas claras de ingresos, industria e infraestructura”.