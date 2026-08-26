De cara a las elecciones de 2027

El peronismo santafesino mostró en Rosario una foto de unidad

El evento contó con la presencia del ex ministro de Economía de la Nación Sergio Massa. "Lo más importante es la unidad", dijo el líder del Frente Renovador. No asistió Omar Perotti pero sí el senador de su espacio, Alcides Calvo.