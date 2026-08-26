Foto de unidad, reaparición de Sergio Massa y lanzamiento de precandidatura. La presentación de un libro en la ciudad de Rosario fue argumento para aglutinar a referentes de prácticamente todos los sectores internos del peronismo, y para el posicionamiento de Diego Giuliano como precandidato a gobernador de Santa Fe. El libro de su autoría ("La Santa Fe que viene") fue el justificativo para congregar al ex ministro de Economía de la Nación y líder del Frente Renovador, y a un variopinto abanico de dirigentes peronistas locales.
El peronismo santafesino mostró en Rosario una foto de unidad
El evento contó con la presencia del ex ministro de Economía de la Nación Sergio Massa. "Lo más importante es la unidad", dijo el líder del Frente Renovador. No asistió Omar Perotti pero sí el senador de su espacio, Alcides Calvo.
Giuliano, ex ministro de Transporte de Alberto Fernández, evitó hablar en su discurso y declaraciones posteriores de manera explícita sobre su eventual postulación. Sin embargo, el propio comunicado que se envió para aludir a la actividad, tituló sin ambigüedades: "Giuliano lanzó su candidatura a gobernador con contundente apoyo de Sergio Massa".
Presentes
Los primeros lugares del auditorio estuvieron reservados para el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez; y el líder de Ciudad Futura, Juan Monterverde junto a Caren Tepp, también diputada nacional. Además, asistieron Florencia Carignano (La Cámpora) y el intendente de Reconquista, Enri Vallejos; Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Armando Traferri; el presidente del PJ provincial, Guillermo Cornaglia, y Oscar "Cachi" Martínez. Concurrió, asimismo, el senador Marcelo Lewandowski, y el diputado provincial Miguel Rabbia. Del sector de Omar Perotti, el único referente que participó fue el senador por Castellanos, Alcides Calvo.
Marcos Corach, estrecho colaborador del ex gobernador rafaelino, no asistió al evento pero compartió en horas de la mañana del mismo martes, una reunión con Lewandowski y Rabbia para analizar el escenario electoral de 2027.
Unidad
Como se dijo, Giuliano esquivó hablar públicamente de eventuales candidaturas. En cambio, sostuvo que le gustaría "ser parte de un proyecto colectivo". Y tras cuestionar "el individualismo y la falta de solidaridad" de las gestiones provincial y municipal, aseguró que "la Santa Fe que viene es con el peronismo". Massa refrendó los dichos de Giuliano; consultado por la prensa una vez concluido el evento, aseguró que "lo más importante es la unidad".
En su exposición sobre el contenido del libro, Giuliano cuestionó la actitud de Unidos durante el proceso de la reforma de la Constitución. "El oficialismo quería allanar su continuidad. Nosotros, tomar la oportunidad para trabajar por una transformación virtuosa de la provincia", planteó.
Sobre la coyuntura, y a propósito de la reforma electoral que se sancionará esta semana en la Legislatura provincial, se mostró crítico. Puso en duda la constitucionalidad de algunos aspectos de la ley, esencialmente a partir del artículo que habilita una elección primaria entre las compañeras de fórmula. "Va a ser un festival de las vicegobernaciones", planteó.