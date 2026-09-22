Entre febrero y agosto de 2026 se registraron en la provincia de Santa Fe 1.755 quiebras y 234 acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) y concursos preventivos. Estas cifras representan aumentos interanuales del 74,3% y del 169%, respectivamente, frente a las 1.007 quiebras y los 87 APE y concursos del mismo período de 2025. Los datos surgen de un relevamiento estadístico del Poder Judicial obtenidos por El Litoral, elaborado con información de los juzgados civiles y comerciales de las cinco circunscripciones.
Las quiebras crecieron un 74% y los acuerdos y concursos un 169%
El informe fue hecho por la justicia provincial y los datos corresponden al período comprendido entre febrero y agosto de 2026. Casi el 80% de las quiebras se tramitó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fuerte aumento de las quiebras, los acuerdos y los concursos es otra consecuencia de políticas económicas que contrajeron la actividad. Entre los factores señalados se encuentran la caída del consumo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el alza de las tarifas de los servicios públicos, la falta de inversión y financiamiento productivo, y la apertura de importaciones, que deja desprotegidos y en desigualdad de condiciones a los empresarios locales frente a potencias industriales que subsidian los precios.
El dato más llamativo del informe es la elevada proporción de quiebras en la Primera Circunscripción, con cabecera en la ciudad de Santa Fe: 1.403 de las 1.755 registradas en toda la provincia, casi el 80% del total. De esos 1.403 casos, 1.305 se decretaron en los tribunales de la capital provincial, 20 en Esperanza, 40 en San Javier, 5 en San Jorge y 33 en San Justo.
Según las fuentes consultadas, la desproporcionada cantidad de quiebras en esta circunscripción se explica porque muchos deudores morosos, imposibilitados de afrontar obligaciones contraídas mediante códigos de descuento o préstamos personales y sin acceso a nuevas fuentes de financiamiento, solicitan su propia quiebra para reorganizar su situación.
En la circunscripción con cabecera en Rosario se registraron 195 quiebras y 82 concursos y acuerdos preventivos. La distribución fue la siguiente: en la ciudad de Rosario, 176 quiebras y 73 concursos y acuerdos; en Cañada de Gómez, 1 quiebra; en Casilda, 2 acuerdos preventivos; en San Lorenzo, 18 quiebras y 6 acuerdos; y en Villa Constitución, 1 acuerdo.
En tercer lugar, se ubicó la circunscripción con sede en Reconquista, donde se registraron 119 quiebras y 38 concursos y acuerdos extrajudiciales. La mayoría de los casos correspondió a los tribunales de la ciudad de Reconquista, con 85 quiebras y 37 acuerdos y concursos. En Villa Ocampo hubo 32 quiebras y 1 concurso, mientras que en Vera se contabilizaron 2 concursos y acuerdos.
Por último, en la circunscripción de Venado Tuerto se registraron 21 quiebras y 14 acuerdos y concursos: 13 y 4, respectivamente, en la ciudad de Venado Tuerto; 1 y 4 en Firmat; 5 y 5 en Melincué; y 2 y 1 en Rufino. En la de Rafaela hubo 17 quiebras y 5 concursos y acuerdos preventivos extrajudiciales: 14 y 3 en Rafaela, 3 y 1 en Tostado, y 1 acuerdo en Ceres.