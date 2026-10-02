Javier Milei cerró este viernes en París una gira pensada para captar capitales, pero utilizó también sus últimas intervenciones para volver a proyectar su programa económico sobre la elección presidencial de 2027.
Milei vuelve de París con inversiones en carpeta y la reelección en el discurso
El Presidente completó su agenda francesa con reuniones empresarias, el anuncio de un proyecto minero por US$4.000 millones y una distinción del Foro Económico. Se reunió con Macron y los 13 gobernadores que lo acompañaron. El vuelo de regreso está previsto para esta tarde y su llegada a Buenos Aires el sábado a la mañana.
La segunda jornada de la Argentina Week dejó este viernes el anuncio más concreto del tramo final del viaje: el Gobierno confirmó junto a Glencore el desarrollo de Agua Rica, en Catamarca, después de que el proyecto ingresara al RIGI.
La inversión de capital estimada alcanza los US$4.000 millones, de los cuales US$771 millones deberían ejecutarse durante los primeros dos años. El inicio de obras fue proyectado para noviembre de 2027 y la operación para octubre de 2031. Presidencia calcula hasta 3.500 empleos durante la construcción y 1.250 puestos directos una vez en funcionamiento.
El anuncio tiene además una derivación santafesina: la producción de cobre será procesada en Alumbrera, trasladada por mineraloducto hasta Tucumán y luego por ferrocarril hasta el puerto de Rosario para su exportación. El Gobierno estima ventas externas anuales por US$2.167 millones una vez que el proyecto alcance su capacidad prevista.
Reuniones, anuncios y proyectos
Milei tuvo además reuniones con Gary Nagle, CEO de Glencore, y Jamie Khoo, de DayOne Data Centers. En este último caso, la comunicación oficial confirmó el encuentro pero no informó por ahora montos de inversión ni proyectos concretos acordados.
La agenda energética ocupó otra parte central de la gira. El mandatario se reunió con Claudio Descalzi, CEO de Eni, para discutir el proyecto Argentina LNG, desarrollado junto con YPF y XRG, el brazo internacional de ADNOC.
Durante las jornadas empresariales, distintos ejecutivos internacionales destacaron además el RIGI y las modificaciones regulatorias como factores considerados para avanzar con inversiones. Glencore ratificó que proyecta desembolsos por entre US$14.000 millones y US$20.000 millones durante una década, mientras el proyecto de GNL de YPF, Eni y XRG continúa hacia su decisión final de inversión.
El Gobierno buscó que esa sucesión de reuniones funcionara como respaldo externo a una de las principales tesis que Milei llevó a París: la necesidad de atraer capital privado hacia energía, minería, tecnología y agroindustria.
Economía y campaña en el mismo discurso
El Presidente recibió este viernes una distinción del Foro Económico de París en el Automóvil Club de Francia, donde compartió actividades con Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025.
Allí volvió a defender el equilibrio de las cuentas públicas. “Mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, afirmó.
También reiteró que durante su gestión “12 millones de personas” salieron de la pobreza, aunque incorporó una salvedad: “La foto sigue siendo un espanto”.
La última medición oficial disponible del INDEC ubicó la pobreza en 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, frente al 28,2% que había registrado la medición precedente; por lo tanto, la afirmación presidencial refiere a la comparación que utiliza el Gobierno con niveles anteriores de la gestión y no al movimiento del último semestre.
La elección de 2027 también estuvo presente durante el viaje. En la apertura de la Argentina Week, Milei planteó ante inversores que una reelección con mayor respaldo parlamentario permitiría acelerar las reformas y sostuvo que 2028 podría convertirse, bajo ese escenario, en “el mejor año económico” del país.
Los gobernadores con Macron
El capítulo político de mayor peso había ocurrido el jueves en el Palacio del Elíseo.
Milei mantuvo una reunión bilateral con Emmanuel Macron y posteriormente participó de un encuentro junto con 13 gobernadores argentinos y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Presidencia presentó la participación provincial como parte de una estrategia conjunta para mostrar proyectos de inversión.
El mandatario estuvo acompañado además por Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. A la comitiva se sumaron, entre otros, Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger y Mario Lugones.
Durante su discurso inaugural, el Presidente puso especial énfasis en energía y presentó a la Argentina como un potencial proveedor estable para Europa. “Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante desde una región pacífica”, sostuvo ante empresarios e inversores.
De París a Buenos Aires
El cierre formal de la Argentina Week estaba previsto para este viernes por la tarde, antes de que Milei y su comitiva emprendieran el regreso.
Según la agenda difundida para la gira, la partida desde París está programada para las 18 y el arribo a la Aeroestación Militar de Aeroparque para las 10 del sábado 3 de octubre.
El Presidente volverá así después de tres días en los que combinó reuniones políticas, contactos empresarios y una exposición económica que terminó mirando tanto a los inversores europeos como al calendario electoral argentino.