Final de la Argentina Week

Milei vuelve de París con inversiones en carpeta y la reelección en el discurso

El Presidente completó su agenda francesa con reuniones empresarias, el anuncio de un proyecto minero por US$4.000 millones y una distinción del Foro Económico. Se reunió con Macron y los 13 gobernadores que lo acompañaron. El vuelo de regreso está previsto para esta tarde y su llegada a Buenos Aires el sábado a la mañana.