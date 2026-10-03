¿Santa Fe otra vez excluida?

Nación prepara subsidios a la electricidad por zona cálida para las provincias del norte

Para aprobar la ley que redujo ayudas por Zona Fría para el gas natural hubo votos de senadores del NEA y el NOA. Repercusiones en la prensa norteña del país: ya se adelantan detalles sobre fondos de la Casa Rosada en beneficio de sus usuarios.