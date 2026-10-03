Una lectura veloz por diarios de las provincias del noroeste y el noreste argentino muestra que, en algunos casos, ya se adelantan detalles sobre cómo serán las ayudas nacionales para los hogares en precio mayorista de la energía eléctrica.
Nación prepara subsidios a la electricidad por zona cálida para las provincias del norte
Para aprobar la ley que redujo ayudas por Zona Fría para el gas natural hubo votos de senadores del NEA y el NOA. Repercusiones en la prensa norteña del país: ya se adelantan detalles sobre fondos de la Casa Rosada en beneficio de sus usuarios.
Funcionarios de Misiones y Salta -entre otros- abundaron en precisiones sobre una resolución del Gobierno Nacional, aún sin publicar en el Boletín Oficial, que creará un nuevo subsidio para las provincias que consumen más electricidad en meses cálidos.
Con una muy escasa repercusión en medios porteños, el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, confirmó durante una visita a la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires que en efecto habrá "un diferencial" en megavatios para esas dos regiones.
El funcionario nacional no incluyó en esas declaraciones al norte santafesino, que en otras oportunidades pujó para contar con el mismo trato que en esas dos regiones en materia de energía eléctrica. Al respecto, por ahora no hay ningún indicio favorable.
Santilli fue clave en la negociación de los apoyos de esas provincias a la reducción de otros subsidios, pero para el gas natural en la denominada Zona Fría. Los votos de senadores del NEA y el NOA (justicialistas, radicales y massistas) fueron relevantes para la ley que redujo la Zona Fría subsidiada en gas natural.
La negociación estuvo a la vista, y como sucedió fuera del ámbito de las cámaras legislativas, ahora solo resta su confirmación en los hechos. Fue cae zona fría y nace zona cálida, pero hay que ver la letra chica.
El "canje" deja ciertas dudas ya que consistió en derogar una ley a cambio una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, que podrá cambiarla cuando lo crea conveniente.
Antecedentes
Como se sabe, con la oposición de los tres senadores nacionales que representan a Santa Fe, la mayoría en la Cámara alta del Congreso dejó sin aportes por bajas temperaturas a las facturas del gas natural en diez provincias argentinas.
En el territorio santafesino fueron excluidos en la reforma de la norma ocho departamentos del sur de la provincia de Santa Fe, entre ellos, Rosario. Y los efectos de esa quita de subsidios nacionales se verán recién con la facturación del próximo invierno (en la segunda mitad de 2027).
Por resolución
Será una resolución del Poder Ejecutivo Nacional la que le otorgará ayudas a los consumos de energía eléctrica en meses cálidos en el NOA y el NEA, que se dictará en esta quincena, dijo Santilli.
Pero ya hay interesantes detalles en las noticias de esas capitales provinciales. En Posadas, el presidente de Energía de Misiones SA, Julio César Barreto, elogió las gestiones del gobernador Hugo Passalacqua ante la Nación.
"Hoy tenemos un subsidio de 200 kilovatios. La idea es poder ir, en los seis meses de mayor consumo, que van de noviembre a abril, a un tope de 500 kilovatios, y en los meses subsiguientes, a un tope de 300 kilovatios", detalló.
Estimó que la medida alcanzaría al 70% de los usuarios misioneros y remarcó la importancia de realizar los trámites correspondientes para acceder al beneficio de los subsidios focalizados. La empresa provincial misionera se ocupará de mejorar ese proceso de registro, en distintos puntos de la provincia.
En Tucumán, mientras tanto, el secretario de Energía, Martín Viola, precisó que se enviaron a la Casa Rosada "informes técnicos" para "elevar el tope de consumo mensual subsidiado" y arriesgó un máximo algo mayor de hasta "550 kW/h por mes", dijo.
Habló de un impacto en los bolsillos tucumanos de entre el 50% y 25% en los meses de mayor demanda, "con un plazo de aplicación previsto de cuatro a cinco meses".
En Resistencia, el diputado nacional radical Guillermo Agüero explicó que el Chaco quedará comprendido íntegramente dentro de la categoría de zona muy cálida y detalló cómo funcionará el beneficio para los hogares alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con los nuevos beneficios.
Indicó que si un hogar consume 900 kW/h en un mes, tendrá subsidiados "los primeros 550 kWh y pagará a tarifa plena los 350 kWh restantes".
En Formosa, donde ya el gobierno provincial subsidia fuertemente la tarifa de energía eléctrica el panorama es distinto. Tanto que el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, cuestionó el alcance de la futura ayuda nacional y exigió que en lugar de 500 ó 550 kilovatios por mes, el límite sea de 1.000 kw/h mensuales.
La Defensoría formoseña indicó que "una familia de cuatro integrantes puede utilizar entre 55 y 110 kWh diarios solamente por el funcionamiento de dos equipos de aire acondicionado. En un mes, ese consumo puede representar entre 1.650 y 3.300 kW", expresó.
En La Rioja, al igual que en otras provincias norteñas, las informaciones se limitan a los dichos de Santilli y abren otro debate: la necesidad de que haya una ley para la zona cálida en energía eléctrica mayorista.
A nivel del Congreso existen numerosas iniciativas de diputados y senadores del NEA y el NOA que hasta ahora no han tenido el necesario consenso.