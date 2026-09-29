Servicio de Gas Natural

La Zona Fría se achicó pero el impuesto queda igual para los usuarios

Unos 500 mil santafesinos del sur provincial perdieron la ayuda estatal nacional. Pero para sostenerla solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe sigue vigente para todos los usuarios del país una alícuota de hasta el 7,5% sobre el precio del fluido en el punto de ingreso al sistema de transporte.