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No santafesino a Zona Fría

La sanción definitiva del proyecto impulsado por el oficialismo impactará de lleno en los usuarios santafesinos, en una votación que dividió a la oposición.

Ninguno de los tres senadores santafesinos avaló con su voto el proyecto. Ninguno de los tres senadores santafesinos avaló con su voto el proyecto.
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Con distintos apoyos, el gobierno nacional consiguió esta semana un resonante triunfo en el Senado al convertir en ley la reforma al régimen de Zonas Fría que afectará las tarifas de gas de más de 4 millones de usuarios de 11 provincias, entre ellos del sur santafesino.

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Ninguno de los tres senadores santafesinos avaló con su voto el proyecto. Los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto votaron en contra mientras que el justicialista Marcelo Lewandowski junto al bloque abandonó el recinto a la hora de la votación.

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