Será en la Estación Belgrano

La próxima semana abrirá la inscripción para la sexta subasta de bienes sustraídos al delito en Santa Fe

Habrá más de doscientos lotes disponibles que incluirán desde bienes muebles hasta un inmueble en la ciudad de Rosario. Bicicletas, motocicletas, autos, camionetas y hasta lanchas, como parte del "menú" de opciones.