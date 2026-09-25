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Será en la Estación Belgrano

La próxima semana abrirá la inscripción para la sexta subasta de bienes sustraídos al delito en Santa Fe

Habrá más de doscientos lotes disponibles que incluirán desde bienes muebles hasta un inmueble en la ciudad de Rosario. Bicicletas, motocicletas, autos, camionetas y hasta lanchas, como parte del "menú" de opciones.

La Estación Belgrano será nuevamente escenario de la compulsa.La Estación Belgrano será nuevamente escenario de la compulsa.
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A mediados de la próxima semana, abrirá la inscripción obligatoria para quienes estén interesados en participar de una nueva subasta pública de bienes decomisados al delito. Será la sexta organizada por la provincia en lo que va de la actual gestión.

Según pudo saber El Litoral, los bienes muebles e inmuebles a rematar estarán agrupados en "más de 200 lotes". Como se había anticipado, el evento se realizará a mediados de octubre en las instalaciones de la Estación Belgrano de esta ciudad.

La actividad estará organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Según adelantó oportunamente el secretario de Gestión de Registros de la Provincia, Matías Figueroa Escauriza, los lotes incluyen desde electrodomésticos, hasta vehículos de alta gama, camionetas, motocicletas, lanchas y un inmueble situado en el Gran Rosario.

También, un número significativo de bicicletas que tendrán un precio base bajo para favorecer la compra de personas de menores recursos. Por estas horas, se terminan de definir detalles relacionados con la valuación de cada lote.

Días atrás, en el Colegio de Martilleros de esta ciudad, se realizó el sorteo para definir a los 20 martilleros titulares -10 de Santa Fe y 10 de Rosario- que participarán del remate, además de 10 suplentes.

Rodados de todo tipo y tamaño, dentro del listado a subastar.Rodados de todo tipo y tamaño, dentro del listado a subastar.

Debilitamiento

En ocasión del sorteo, Figueroa Escauriza habló de los buenos resultados que se han obtenido con las subastas realizadas hasta el momento, y que han permitido "perfeccionar" el mecanismo. Sostuvo que dicha política ayuda a "debilitar el bolsillo y la economía" de las organizaciones criminales.

"No sólo es importante controlar a las organizaciones criminales, detener a quienes las integran y ordenar las cárceles; también hay que quitarles el dinero para impedir que sus estructuras sigan operando en el territorio", planteó. Destacó, asimismo, "el procedimiento transparente" que se utiliza, y las "garantías" que están dadas a partir de la participación del Colegio de Martilleros.

Ultimas detalles para lanzar la sexta subasta de bienes decomisados por el delito.Ultimas detalles para lanzar la sexta subasta de bienes decomisados por el delito.

Filtros para los potenciales compradores

Durante las próximas semanas, en tanto, se realizará desde la APRAD un entrecruzamiento de datos para asegurar que quienes se inscriban a partir de la semana que viene, no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que se les quitaron los bienes.

Respecto de subastas anteriores, lograron ser vendidos todos los bienes ofrecidos, con precios base de entre el 30 % y el 40 % de su valor de mercado.

La Aprad es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales vinculadas con delitos o contravenciones, con el objetivo de asignarles un destino de utilidad social. En sus remates suelen ofrecerse automóviles, motocicletas, inmuebles, equipos informáticos, teléfonos celulares, joyas y otros bienes.

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