La jornada dejó una imagen difícil de olvidar: un salón colmado, paletas en alto, pujas que se sucedían con rapidez y una fuerte expectativa en torno al lote más emblemático de la tarde. La venta del avión decomisado terminó por coronar una subasta histórica para Santa Fe, que cerró con una recaudación de $1.564.070.000 y la totalidad de los 150 bienes vendidos.
Se vendió el avión decomisado: Santa Fe recaudó $1.564 millones en la quinta subasta
Con todos los lotes adjudicados y una convocatoria histórica de público, la Provincia alcanzó una recaudación récord y reforzó una política pública que transforma bienes del delito en recursos para víctimas, instituciones educativas y programas sociales.
En diálogo con El Litoral, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que la convocatoria superó todas las previsiones oficiales. “Estamos muy contentos porque no solamente fue la subasta más grande de la República Argentina, sino también la que más personas convocó”, afirmó el funcionario al realizar un primer balance de la jornada.
Según precisó, más de 2.500 personas acreditadas participaron activamente de la puja, mientras que durante la exhibición previa pasaron otras mil personas para revisar vehículos, motos y camionetas. La presencia de asistentes de distintas provincias, agregó, mostró que este mecanismo ya trascendió el ámbito santafesino y despertó interés a nivel nacional.
Una jornada con todos los lotes vendidos
Uno de los datos que más resaltó el Gobierno provincial fue que no quedó ningún bien sin adjudicar. Desde los lotes de menor valor hasta los vehículos más costosos, todos encontraron comprador. Para la Provincia, este resultado no solo confirma el interés del público, sino también la consolidación de una herramienta inédita en el país para recuperar activos provenientes del delito.
“El balance es sumamente positivo porque todos los bienes tuvieron interesados y hubo puja en cada uno de los lotes”, sostuvo Figueroa Escauriza ante este medio. El funcionario remarcó además la diversidad de valores iniciales, que permitió la participación de perfiles muy distintos de compradores, desde particulares hasta personas que buscaban herramientas de trabajo.
El lote más económico de la jornada fue una moto Zanella, que partía de una base de $45.000 y terminó vendiéndose en $570.000, en una de las pujas más intensas de la tarde. Del otro lado, la Toyota SW4, adjudicada en $59 millones, se convirtió en el automotor de mayor valor vendido durante el evento.
El avión, símbolo del mensaje político
La gran atracción de la tarde fue el avión, un lote que venía generando expectativa desde días antes por su alto valor y por la carga simbólica que representaba. La aeronave tenía una base de $50 millones y finalmente fue vendida en $70 millones a un comprador proveniente de Córdoba, que viajó especialmente para participar de la subasta.
“Lo compró un piloto de la provincia de Córdoba que vino puntualmente por este lote y lo llevará para uso privado”, detalló Figueroa Escauriza a El Litoral. Para el funcionario, la venta de la aeronave fue también una señal política fuerte en el marco de la lucha contra las organizaciones criminales y los delitos económicos.
“Demostramos que en Santa Fe no hay impunidad para nadie. Le quitamos bienes al delincuente que roba en la calle, pero también al que comete delitos de guante blanco y no está acostumbrado a que le toquen el dinero”, subrayó. La definición buscó poner en valor la dimensión institucional de una política que apunta a golpear la estructura patrimonial del delito.
Del delito a las víctimas y a las escuelas
Más allá del impacto mediático, el destino de los fondos aparece como uno de los aspectos centrales de esta política pública. Según explicó el funcionario, una parte de lo recaudado se destinará a la reparación económica de víctimas, mientras que otra se orientará al sostenimiento operativo de la Aprad y a programas sociales en distintos puntos de la provincia.
Desde el inicio de la gestión provincial, ya fueron resarcidas 46 víctimas, con una cifra cercana a los $300 millones. “Lo que buscamos es que el dinero que antes estaba vinculado al delito vuelva a quienes sufrieron las consecuencias y también a la comunidad”, explicó.
La Provincia también prevé destinar recursos a escuelas públicas, centros de jubilados, vecinales e instituciones intermedias. En ese marco, una de las postales más valoradas de la jornada fue la presencia de alumnos de la Escuela Técnica Macagno de Santa Fe, quienes participaron de la exhibición previa brindando asistencia técnica sobre vehículos y motos.
La experiencia, destacaron desde la organización, funcionó como una instancia formativa para los estudiantes, que pudieron aplicar conocimientos vinculados a la mecánica automotor y, al mismo tiempo, colaborar con quienes se acercaron a observar los lotes antes del inicio de la puja.
Con esta edición, Santa Fe ya supera los $5.177 millones recuperados del delito a través de las distintas subastas realizadas. Para el Gobierno, la cifra consolida una estrategia que no solo busca desarticular el poder económico de las organizaciones criminales, sino también transformar esos recursos en herramientas concretas para la reparación social.