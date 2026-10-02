Doble pérdida para Santa Fe

Con Zona Fría eximen a distribuidoras eléctricas por U$S 1.842 millones

La ley que priva a Rosario de subsidios al gas natural incluye una reestructuración de deudas por energía eléctrica con el Estado Nacional. La Epe está al día y las privadas Edenor y Edesur entre las mayores beneficiarias.