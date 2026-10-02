El saldo informativo de la nueva legislación nacional vinculada a las energías, que tuvo como tema de mayor repercusión la reducción de la Zona Fría para subsidios al gas natural por redes, se extenderá por bastante tiempo más.
Con Zona Fría eximen a distribuidoras eléctricas por U$S 1.842 millones
La ley que priva a Rosario de subsidios al gas natural incluye una reestructuración de deudas por energía eléctrica con el Estado Nacional. La Epe está al día y las privadas Edenor y Edesur entre las mayores beneficiarias.
Los efectos sobre las tarifas se notarán sobre todo cuando lleguen las facturas del invierno del año próximo pero hay otros varios aspectos relevantes. Entre ellos, que fueron "reestructuradas" las deudas constantes y sonantes con las potenciales acreencias entre el Estado Nacional y las distribuidoras eléctricas de todo el país.
Se trata de un rojo de 1.842 millones de dólares que empresas privadas, provinciales y cooperativas no han pagado a Cammesa por la energía eléctrica mayorista. Y en ese paquete de cuentas impagas con el Estado Nacional se encuentran Edenor y Edesur (con unos 700 millones de esa moneda), compañías cooperativas del sur del país y en menor medida empresas provinciales.
En cambio, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe no tiene deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
Las deudas se condonan en función de los posibles juicios que por tener sus tarifas atrasadas pudieran plantear esas empresas, bajo las leyes de emergencia que durante décadas impidieron su actualización.
Se trata en definitiva de un perdón sobre un activo actual y favorable al sector público nacional (un dinero a cobrar) por otro que eventualmente podría tener un impacto negativo de difícil predicción, sujeto a la chance de perder juicios.
Debe aclararse que la legislación que aún no fue publicad por el Boletín Oficial pone como exigencia que las empresas distribuidoras de energía eléctricas que adhieran al régimen de compensaciones deberán antes renunciar a "la totalidad" de los reclamos judiciales contra el Estado por las sucesivas leyes de emergencia, vigentes en la Argentina desde hace .
La que ley que aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional es considerada por su alcance un nuevo paquete integral de políticas energéticas. Y en ese marco, al igual que con la reducción de la zona fría a subsidiar, Santa Fe no tiene nada para celebrar.
Para las empresas distribuidoras de administración provincial que están al día con el pago de los megavatios mayoristas, como la Epe, el perjuicio consiste en que sus contribuyentes (y dueños) aportan como todos los demás argentinos al erario público nacional.
Y la misma situación regirá en adelante con los subsidios al gas natural por zona fría. Como se ha dicho en otras oportunidades todos los usuarios de ese servicio seguirán con sus contribuciones en sus facturas y las ayudas alcanzarán solo a la Patagonia, la región mendocina de Malargüe
Cómo se votó
El saldo final de la reforma para la provincia de Santa Fe es doblemente negativo, porque se priva de subsidios por zona fría a ocho departamentos del sur y porque no hay premios para las empresas distribuidoras de energía que estén al día con sus pagos por ese insumo en el nivel mayorista.
La ley que primero votó la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación (el 20 de mayo) luego el Senado (el 24 de septiembre) fue rechazada por la enorme mayoría de los legisladores nacionales por Santa Fe, excepto los de La Libertad Avanza.
En mayo, en Diputados votaron favorablemente la quita de subsidios a Rosario y las deudas condonadas a eléctricas de otras jurisdicciones los mileístas Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Romina Diez, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni y Valentina Ravera.
En la Cámara baja no concurrieron a la sesión los diputados José Núñez, de Provincias Unidas (PU), y Rocío Bonacci, de la Libertad Avanza. En cambio, todos los representantes de Unión por la Patria (UP) y de Provincias Unidas (PU) votaron en contra.
Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Germán Martínez y Caren Tepp entre los primeros y Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Pablo Farías entre los segundos.
En tanto, en el Senado de la Nación los tres representantes por la provincia de Santa Fe también se expresaron por la negativa: los radicales Carolina Losada(UCR-Juntos por el Cambio) y Eduardo Galaretto (UCR), así como el justicialista Marcelo Lewandowski (PJ).