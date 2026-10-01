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Sube 1% el gas natural

El aumento fue dispuesto por el gobierno nacional y tiene un bajo impacto en el 75% de los clientes de la concesionaria, según su comunicado. Entra en vigencia este 1ro de octubre.

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La concesionaria de gas natural que actual en la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense informó que cuenta con los "nuevos cuadros tarifarios que entran en vigencia hoy, el 1º de octubre, definidos por el Gobierno Nacional, publicados en el Boletín Oficial".

La variación de la tarifa de gas "tiene origen en el traslado del precio del Gas en sí y de los componentes regulados de transporte y distribución", agrega.

(260603) -- BUENOS AIRES, 3 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 1 de junio de 2026 de una mujer saliendo del Ministerio de Economía, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Tras cerrar 2025 con un marcado incumplimiento en las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, Argentina transita 2026 con perspectivas más favorables para alcanzar los objetivos comprometidos, impulsada por el programa de compras diarias de divisas del Banco Central y una mayor disponibilidad de dólares en la primera mitad del año. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (vf)La Secretaría de Energía de la Nación, que depende del Ministerio de Economía, tomó la decisión de actualizar la tarifa. Crédito: Archivo El Litoral

El incremento en la factura promedio mensual de los hogares "será del orden del 1%, representando en el 75% de los hogares, entre 100 y 500 pesos. Se reflejará en cada caso individual dependiendo de la inclusión del cliente como beneficiario del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados".

El beneficio, sigue el parte de prensa de Litoralgas para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría: 30 %; y 50 % para los casos vulnerables, está sujeto a la promulgación de la modificación de la ley aprobada en el senado el 24 de septiembre pasado.

Comercios y Pymes por el efecto combinado de los mismos componentes mencionados tendrán un impacto en mismo porcentaje del 1 % en su factura promedio mensual. Todos estos componentes están afectados por la aplicación de los Impuestos proporcionales.

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