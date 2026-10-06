Con un estadio colmado, música, banderas y hasta “pogo” al ritmo de Los Redondos antes del comienzo del acto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe recibió este martes por la tarde a más de 2 mil estudiantes de 30 facultades regionales, llegados desde 12 provincias para participar de los Juegos Deportivos UTN 2026.
Más de 2 mil universitarios de todo el país llegaron a Santa Fe para los Juegos Deportivos de la UTN
Con shows en vivo y un marco imponente, la capital santafesina volvió a ser sede del evento de los jóvenes universitarios de la UTN luego de tres años sin actividades competitivas. Llegaron de 12 provincias y vivirán en la Villa Olímpica de los Suramericanos.
El evento se extenderá hasta el domingo y tendrá a la ciudad como escenario de una nueva edición del principal encuentro deportivo de la universidad. Las gradas del Estadio de la UTN fueron ocupadas por las delegaciones, que llegaron para competir en básquet, básquet 3x3, fútbol femenino y masculino, vóley femenino y masculino y ajedrez.
La apertura de los juegos contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro; el intendente Juan Pablo Poletti; el senador Julio Garibaldi; el rector de la UTN, Rubén Soro; el decano de la facultad Santa Fe, Alejandro Tóffolo, además de autoridades universitarias, provinciales y locales. El violinista Dylan Villanueva interpretó el Himno Nacional Argentino, acompañado por los abanderados de la UTN Santa Fe y de los pequeños del jardín maternal.
La sede principal de los Juegos será la Facultad Regional Santa Fe (Lavaisse 610). Los estudiantes se alojarán en la Villa Olímpica de Esmeralda Este II, el complejo utilizado recientemente durante los Juegos Suramericanos, gracias a un convenio entre la Provincia y la UTN. También habrá competencias en el Club Ferroviario, el CEF N° 29, el Club Villa Dora y las canchas de fútbol El Puchero.
Para la UTN, la realización de los Juegos en Santa Fe representa, además, el regreso de una competencia que no se realizaba desde 2023 y que históricamente tuvo como escenarios a Chapadmalal y Embalse, complejos que fueron cerrados al turismo social. Es también la primera vez que el encuentro se desarrolla en una Facultad Regional del interior del país y en todo momento, se agradeció el legado de los Suramericanos en la ciudad que permitieron volver a realizar estos juegos.
“Generar y fortalecer lazos”
El decano de la UTN Santa Fe contó cómo comenzó a gestarse la posibilidad de que la ciudad fuera sede. “Esto fue una charla que tuvimos con el presidente de Villa Dora y dijimos: ¿por qué no se lo planteamos?”, relató, al reconstruir el camino que llevó a articular con el Gobierno provincial, la Municipalidad y distintos clubes e instituciones para poder recuperar el evento.
Para Tóffolo, el verdadero valor del encuentro estará en los vínculos que puedan construir los estudiantes. “Esas relaciones les van a durar toda la vida, y la universidad te empieza a dar eso y te empieza a dar dinámica”, dijo. Y les dejó un pedido a las delegaciones: “Bienvenidos a Santa Fe, disfruten, chicos, disfruten esto con responsabilidad, cuidemos nuestra universidad, cuidemos las instalaciones. Ustedes son embajadores de cada una de sus facultades regionales”.
Por su parte, el rector de la UTN también puso el foco en el encuentro entre estudiantes de distintos puntos del país. “No vienen a competir, vienen a generar y fortalecer lazos que son tan necesarios en estos momentos”, afirmó. Y les pidió a los jóvenes que aprovechen esos días para compartir experiencias. “Este es un congreso deportivo que no mira por especialidad, mira por facultad”, resumió.
Antes, Soro en su discurso indicó que “estamos pasando momentos muy tristes en nuestra universidad”, en referencia a la falta de financiamiento para el sector. Y destacó que “no es un privilegio, es un derecho, estudiar. Y muchas veces los gobiernos provinciales y municipales nos ayudan mucho, sin tener responsabilidad directa sobre el sistema universitario. Porque entienden que la educación es una herramienta fundamental para poder ser profesionales. No pueden quitar los sueños, ni el conocimiento”.
“Somos buenos anfitriones”
Tras la bienvenida del intendente Poletti a los jóvenes, fue el turno del discurso del gobernador Pullaro, quien destacó el hecho de que Santa Fe pudiera recibir a estudiantes de 30 sedes y 12 provincias. “Somos muy buenos anfitriones y lo van a poder ver los próximos días, y nos encanta que vengan a conocer la provincia invencible de Santa Fe”, señaló.
También remarcó el sentido de los Juegos como espacio de encuentro: “Van a poder mostrar el valor, la vocación, la disciplina, la superación, pero fundamentalmente la confraternidad”. Y remarcó: “En estos momentos de angustia que vivimos, defendemos el federalismo como también la educación pública, porque nosotros somos hijos de la universidad pública, tanto el intendente, como el senador y los ministros”.
“Venimos a ganar y a disfrutar”
Entre las delegaciones, las expectativas estaban puestas en el comienzo de la competencia. Rocío, que llegó desde Puerto Madryn para participar en fútbol, contó que junto a sus compañeras venían “a ganar y a disfrutar”. Estudia la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, mientras que una de sus compañeras cursa Ingeniería Electrónica y también estaba entusiasmada por participar por primera vez.
Para Juan Ignacio, que vino desde la UTN de Mendoza también era una experiencia nueva. “Es la primera vez que vengo, está muy bueno. Tengo mucha expectativa”, contó. Su primer partido, también de fútbol, sería al día siguiente y, claro, también tenía un objetivo: “Esperemos ganar”.
En conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Estudiantiles de la UTN, Sebastián Sosa, explicó que la propuesta contempla disciplinas tradicionales y que todas se desarrollarán con criterios de paridad de género. “Para nosotros, como universidad o desde la gestión, es mucho más que competir deportivamente: son los valores que forman a los estudiantes, a los futuros profesionales”, afirmó. Y destacó que “vamos a estar alojados en algo que es físicamente el legado que dejan los Juegos Suramericanos”, valoró.
Para llevar adelante un evento de esta magnitud, se requiere el trabajo articulado de más de 350 personas abocadas a tareas de gestión, arbitraje, asistencia médica y logística. Al finalizar el acto formal, los chicos disfrutaron de un show del grupo de cumbia Los Palmae.