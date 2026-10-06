Fiesta de "los tecnológicos"

Más de 2 mil universitarios de todo el país llegaron a Santa Fe para los Juegos Deportivos de la UTN

Con shows en vivo y un marco imponente, la capital santafesina volvió a ser sede del evento de los jóvenes universitarios de la UTN luego de tres años sin actividades competitivas. Llegaron de 12 provincias y vivirán en la Villa Olímpica de los Suramericanos.