En los primeros siete meses del año, 6.560 empresas santafesinas ahorraron 46.272 millones de pesos mediante la utilización de al menos uno de los beneficios previstos en la Ley Tributaria 2026. Entre las principales medidas se encuentran la posibilidad de deducir del pago de Ingresos Brutos los salarios de nuevos trabajadores, el consumo de energía eléctrica y la reducción de alícuotas.
Empresas santafesinas ahorraron más de 46.000 millones de pesos en Ingresos Brutos
La Ley Tributaria 2026 incorporó beneficios para promover el empleo y reducir la carga fiscal de las empresas santafesinas. En los primeros siete meses del año, 6.560 firmas descontaron 46.272 millones de pesos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que redujo a la mitad la alícuota efectiva promedio.
El conjunto de beneficios permitió que las empresas pasaran de una alícuota efectiva promedio del 3,29 % en 2025 al 1,69 % en lo que va de 2026: una reducción del 50 % en el pago efectivo del impuesto.
“A pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, llevamos adelante una agenda de baja de impuestos para acompañar a los sectores productivos. Los números reflejan la utilización de estas herramientas por parte de las empresas y confirman que las medidas eran necesarias y fueron bien recibidas”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.
Beneficio por consumo de energía eléctrica
La industria y el comercio pueden deducir hasta el 30 % del pago de Ingresos Brutos a partir de lo abonado por consumo de energía eléctrica. Solo en julio, 4.700 empresas descontaron 3.894 millones de pesos gracias a este beneficio.
Por sector, durante el séptimo mes del año, 3.864 comercios dedujeron 3.037.462.269 pesos, mientras que 836 industrias lo hicieron por 856 millones. En el acumulado de los primeros siete meses, los comercios realizaron 21.053 solicitudes por descuentos que alcanzaron los 14.813 millones de pesos, mientras que las industrias formalizaron 4.265 solicitudes por 4.518 millones.
“Es la tercera ley tributaria que elaboramos con una mirada productivista. Ya estamos trabajando y realizando rondas con los distintos sectores para preparar la Tributaria 2027”, expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Otro de los beneficios contemplados en la Ley Tributaria 2026 está destinado a las pequeñas empresas, que pueden reducir la alícuota de Ingresos Brutos. Hasta el momento se registraron 6.472 solicitudes, con descuentos acumulados por 637 millones de pesos.
Incentivo a la generación de empleo
El beneficio que permite a las empresas deducir del pago de Ingresos Brutos el salario bruto de los nuevos trabajadores no registró variaciones en julio. De este modo, el acumulado de 2026 se mantuvo en 8.694 nuevos puestos de trabajo registrados bajo este régimen.
Las actividades de comercio, turismo y hotelería pueden deducir del pago de Ingresos Brutos el 100 % de lo abonado en concepto de Impuesto Inmobiliario por los inmuebles afectados a la actividad. En este ítem se registraron 397 solicitudes, por descuentos de 321 millones de pesos.
El transporte de carga y de pasajeros también puede deducir de Ingresos Brutos lo abonado por patente automotor. En el acumulado de 2026, 301 solicitudes de distintas empresas generaron un ahorro de 531 millones de pesos.