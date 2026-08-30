Ley Tributaria

Empresas santafesinas ahorraron más de 46.000 millones de pesos en Ingresos Brutos

La Ley Tributaria 2026 incorporó beneficios para promover el empleo y reducir la carga fiscal de las empresas santafesinas. En los primeros siete meses del año, 6.560 firmas descontaron 46.272 millones de pesos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que redujo a la mitad la alícuota efectiva promedio.