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Diputados aprobó Inocencia Fiscal II y giró el proyecto al Senado

La Cámara baja avaló la ampliación del régimen simplificado de Ganancias por 139 votos contra 110 y dos abstenciones. Funcionarios públicos quedaron fuera de sus beneficios.

Inocencia Fiscal II obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. Foto: XinhuaInocencia Fiscal II obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. Foto: Xinhua
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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II. La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones, por lo que continuará su tratamiento en el Senado.

El texto amplía el universo de contribuyentes que pueden adherir al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias. El oficialismo sostiene que la medida permitirá formalizar ahorros mantenidos fuera del sistema, mientras la oposición denuncia un nuevo blanqueo.

Inocencia Fiscal II obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones.Inocencia Fiscal II obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones.

Los cambios para los contribuyentes

La reforma elimina los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos que regían para acceder al esquema. Se mantendrán como requisitos contar con residencia fiscal argentina y no estar registrado como Gran Contribuyente Nacional.

Quienes ingresen al sistema podrán presentar una declaración simplificada y acceder a una presunción de exactitud sobre los datos informados. La propuesta también flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado por ARCA para iniciar fiscalizaciones.

El proyecto limita la posibilidad de que el organismo recaudador cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores. Además, reconoce como compatibles con el régimen los pagos en efectivo formalizados mediante escrituras públicas.

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Funcionarios excluidos de los beneficios

El oficialismo incorporó una restricción para quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión. Podrán utilizar la declaración simplificada, pero no recibirán las protecciones previstas en el régimen.

La exclusión comprende a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores, concejales, jueces, fiscales, defensores del Pueblo y miembros de consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.

Invocando jurisprudencia de la Corte, Arca dispuso la medida para evitar costos innecesarios al Estado.El proyecto elimina los límites patrimoniales y de ingresos para ingresar al régimen.

En esos casos, ARCA podrá investigar cualquier diferencia detectada y aplicar multas o sanciones mediante las reglas generales. La limitación no fue extendida a cónyuges ni familiares de los funcionarios, uno de los puntos cuestionados durante el debate.

Las críticas de la oposición

Diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda advirtieron que la reforma reducirá la capacidad del Estado para controlar fondos sin justificar. También cuestionaron el posible impacto sobre las investigaciones por evasión, corrupción y lavado de activos.

El oficialismo rechazó esas acusaciones y afirmó que la norma busca concentrar los controles de ARCA en inconsistencias relevantes. Laura Rodríguez Machado sostuvo que la propuesta apunta a dejar de considerar sospechosos a quienes recurrieron al ahorro informal durante períodos de alta inflación.

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Reducción de multas

La iniciativa disminuye un 25% determinadas multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

También establece una reducción del 50% para algunas sanciones anteriores que todavía no estén firmes ni hayan sido canceladas. Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá regularizar el incumplimiento que originó la multa.

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