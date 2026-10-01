La recaudación nacional volvió a crecer en términos reales durante septiembre, aunque debajo del promedio aparece una recuperación concentrada que todavía no termina de alcanzar a los impuestos más asociados al movimiento cotidiano de la economía.
Ganancias y retenciones rescataron a la recaudación de una nueva caída en septiembre
ARCA informó una suba nominal de 38,3% en septiembre, descontada la inflación la mejora habría sido del 3,7%. Pero el avance estuvo concentrado en dos tributos atravesados por efectos de calendario y comparación. El IVA volvió a perder poder recaudatorio y acumula once meses de retrocesos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó este jueves ingresos tributarios por $21,36 billones, con un aumento nominal de 38,3% frente a septiembre de 2025. Entre enero y septiembre se recaudaron $174,4 billones, 29,4% más en valores corrientes. Es el tercer mes consecutivo sin caída real, después del +1,2% de julio y el 0% de agosto.
Para el noveno mes del año, los dos grandes motores del mes fueron Ganancias y derechos de exportación. El primero aportó $4,77 billones y creció 63,3% nominal, mientras las retenciones dejaron $1,12 billón, con un salto de 99,2%. En sentido contrario, Bienes Personales cayó 3,4% nominal y los derechos de importación aumentaron apenas 2,2%.
El año todavía sigue abajo
La mejora de septiembre tampoco consiguió revertir todavía la pérdida acumulada.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) de Nadin Argañaraz estima que durante los primeros nueve meses la recaudación nacional cayó 3% real respecto del mismo período de 2025, una merma equivalente a aproximadamente $5,9 billones medidos a precios de septiembre.
Incluso excluyendo derechos de exportación e importación, el retroceso habría sido de 1,5%. El IVA neto acumula una baja real de 6,5% en el año, con -1,3% para el componente impositivo y -18,4% para el aduanero. Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social también permanecen 3,1% debajo de 2025, pese a haber mejorado 1,6% durante septiembre. En sentido contrario, Ganancias acumula una mejora de 7,3% y Combustibles lidera las subas con 18,8%.
Dos impuestos al rescate
El IARAF, suponiendo una inflación mensual de 1,9%, estima que la recaudación total creció 3,7% real interanual. Nadin Argañaraz resumió el dato señalando que dentro del total, los derechos de exportación avanzaron 49,5% real y Ganancias, 22,5%.
Quitando esos dos componentes, el resto de la recaudación habría caído alrededor de 3% real interanual. La mejora agregada de septiembre, por lo tanto, estuvo apoyada fundamentalmente en dos tributos que además presentan particularidades en sus bases de comparación.
En Ganancias, ARCA explicó que este año ingresó durante septiembre el primer anticipo de personas humanas del período fiscal 2026, mientras en 2025 había vencido en agosto. También incidieron mayores anticipos de sociedades por el crecimiento del impuesto determinado del período anterior y mayores retenciones impositivas.
En las retenciones, la distorsión es casi excepcional. Septiembre de 2025 había estado atravesado por la aplicación transitoria de alícuotas de 0% para numerosos productos agropecuarios, además del adelantamiento de pagos durante junio y julio de aquel año.
Ahora el campo agregó mejores precios de productos del complejo sojero y cerealero, el tipo de cambio y mayores exportaciones de combustibles y minerales. Así, el impuesto que más creció durante septiembre es también el que todavía registra la mayor caída acumulada del año: -22% real entre enero y septiembre, según IARAF.
El IVA sigue en caída
El principal contrapunto aparece en el Impuesto al Valor Agregado. ARCA recaudó $6,92 billones de IVA neto, 26,1% más nominalmente que un año atrás. El IVA Impositivo, más vinculado con operaciones realizadas dentro del país, habría crecido 1,7% real en septiembre. El IVA Aduanero, en cambio, cayó 18,4%. Por eso no sería correcto atribuir todo el retroceso mensual del IVA exclusivamente a una caída del consumo doméstico.
En su análisis, el CEPA calcula una baja real de 5,8% del IVA en septiembre —con base de una inflación estimada de 1,8%— marcando que fue la undécima caída interanual consecutiva. Según el centro de estudios, en los últimos doce meses hubo once bajas y apenas una mejora marginal, de 0,1% en octubre de 2025. “Esta dinámica refleja el magro desempeño de las actividades económicas vinculadas al consumo y al mercado interno”, interpreta CEPA.
La señal coincide con otros registros que viene publicando el INDEC: caída de industria y comercio durante julio, capacidad instalada todavía baja y empresas que identifican a la insuficiencia de demanda doméstica como uno de sus principales límites para producir.