Las transferencias automáticas a provincias durante septiembre crecieron 4,2% real. La coparticipación tuvo un buen repunte (+4,4%) traccionada por Ganancias; leyes especiales crecieron al 9,2%, pero las compensaciones bajaron -6,1%.
Las provincias recibieron más plata por coparticipación en septiembre: cómo le fue a Santa Fe
El gobierno nacional incrementó de forma dispar los valores. Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego entre los más beneficiados.
Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $ 7,08 billones; al medirlas en términos reales.
Con relación a agosto exhibieron un alza del 1,3%, según un informe de Politikon Chaco.
Los envíos por Coparticipación alcanzaron los $ 6.457.735 millones (91% del total), exhibiendo un incremento real del 4,4% interanual, resultado apoyado en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%), mientras que el IVA volvió a marcar retrocesos (-6,0%), al igual que los fondos por impuestos Internos (1,3%) y Otros Coparticipados (-17,5%).
Por su parte, el conjunto de LEYES Y REGÍMENES ESPECIALES totalizaron envíos por $ 337.968 millones (5% del total) con un desempeño positivo de +9,2%, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+14,6%), el Régimen de Energía Eléctrica (+133,0%) y Monotributo (+29,9%) mientras que, por el contrario, se vieron descensos en Bienes Personales (-28,0%) y en el IVA de la Seguridad Social (-6,0%).
Finalmente, los recursos por COMPENSACIÓN DEL CONSENSO FISCAL totalizaron $ 282.215 millones (4% del total) pero en este caso, exhibieron una baja del 6,1% real i.a.
Cuáles fueron los más beneficiados
En este mes, el resultado fue positivo para las 24 jurisdicciones subnacionales, aunque con brechas de desempeño.
Por un lado, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego exhibieron los incrementos más importantes (en todos los casos por encima de +5,5%) y otras diecisiete provincias crecieron por encima del resultado general nacional; a su vez, otras cuatro provincias lo hicieron en un nivel inferior a este, siendo Buenos Aires la que exhibió el incremento más leve (3,1%).
En el caso de Santa Fe, la bota cuenta con 4,1% y se ubica por debajo del total subnacional de 4,2%, dentro de los cuatro distritos de menor incremento.
Cómo le había ido a Santa Fe previamente
La provincia de Santa Fe se había posicionado en julio como una de las jurisdicciones beneficiadas por el repunte en la llegada de recursos federales según uno de los más recientes reportes del Iaraf. Durante ese mes, el distrito recibió un total de $621.187 millones, lo que representa un incremento nominal del 44,0% respecto al mismo mes del año anterior.
Al descontar el efecto de la inflación, por aquel entonces la Casa Gris obtenía una mejora real del 7,9% en sus ingresos por coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Este incremento significó para las arcas santafesinas un excedente de $45.499 millones -a precios constantes de julio- lo que equivale a un beneficio per cápita de $12.835 por habitante solo en este mes.
En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, Santa Fe registraba envíos por $3.768.732 millones, lo que se traducía en una caída real del 1,7% respecto al mismo periodo de 2025, con una pérdida acumulada de $70.006 millones a valores de hoy, contabilizando leyes especiales y compensaciones.