El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe declaró Huésped de Honor al actual embajador de la Unión Europea, Erik Hoeg, y comitiva, mientras dure su permanencia en Santa Fe.
Suben las exportaciones a la Unión Europea y el embajador será recibido en Santa Fe
Erik Hoeg estará este lunes para participar de un encuentro sobre el acuerdo entre el bloque y el Mercosur.
El diplomático, de origen danés, estará en lunes en esta capital para, entre otras actividades, participar de la jornada sobre Unión Europea/Mercosur, organizadas por la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
"La investidura del ilustre visitante merece destacarse y que se le brinden todos los honores que su cargo exige", dice el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
Agrega que Hoeg cuenta con una destacada trayectoria en el servicio diplomático del Reino de Dinamarca y en el Servicio Europeo de Acción Exterior, con amplio conocimiento de la región latinoamericana. Subraya además que la Unión Europea se constituye como socio estratégico de la Provincia de Santa Fe, ya que concentra cerca de una cuarta parte de las exportaciones argentinas hacia ese destino.
Pero además, hace notar que la entrada en vigor provisional del acuerdo Mercosur– Unión Europea "abre nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación para el entramado productivo santafesino". Por último subraya que la visita contribuye a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre la provincia de Santa Fe y la Unión Europea, en áreas de interés común como el desarrollo productivo, la transición verde, la innovación y el fortalecimiento institucional.
Esta semana, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que durante el primer cuatrimestre de vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (es decir, desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto) las exportaciones agroindustriales a esa zona tuvieron una mejora del 21% en el valor total exportado (USD 1.922 millones), respecto del promedio de igual período de los últimos 3 años.
Al analizar exclusivamente el caso de aquellos productos alcanzados por desgravaciones arancelarias obtenidas a partir de la vigencia del acuerdo, el incremento de las ventas es del 44%, representando USD 372 millones adicionales respecto del promedio de los últimos 3 años.
El valor exportado a la Unión Europea durante este primer cuatrimestre de entrada en vigencia el acuerdo, registró un incremento respecto al promedio de los últimos 3 años (para el mismo cuatrimestre) en los complejos de la pesca (+93%), bovinos (+50%) y cítricos (+59%).
Otros complejos, aunque con menor peso en la balanza exportadora, que muestran incrementos significativos son: tabaco (+105%), apicultura (+87%), ovinos (+154%), alimentos para animales (+75%) e ingredientes alimenticios (+116%). En todos los casos se observaron exportaciones por encima de los máximos de los últimos 3 años para igual período.
Cabe señalar que la Unión Europea fue el segundo destino, detrás de China, de las exportaciones agroindustriales durante el año 2025 aportando más de USD 6 mil millones a la balanza comercial. A su vez, la UE ha sido durante los últimos 3 años el principal destino de las exportaciones de los complejos de soja, pesca, maní, cítricos, ingredientes alimenticios, legumbres, tabaco, arroz, ovinos, equinos, entre otras; y el segundo destino en importancia para cadenas como la bovina, del girasol y la apicultura.